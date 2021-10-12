У регіонах почали оголошувати надзвичайну ситуацію через брак газу

Починаймо замерзати? / Нафтогаз

У кількох областях адміністрації почали розглядати надзвичайну ситуацію, що склалася із забезпечення природнім газом бюджетних установ на осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

Відповідні заяви зробили чиновник Львівської ОДА, Закарпатської ОДА і ХмельницькоїОДА.

Засідання обласних комісій ТЕБ і НС пройшли 11 жовтня на Хмельниччині і Закарпатті. 12 жовтня ситуацію із відсутністю газопостачання бюджетних установ визнала надзвичайною львівська обласна комісія ТЕБ і НС.

Зокрема керівник департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОДА Богдан Кейван повідомив, що на території Львівщини працює 825 бюджетних установ, які споживають природний газ для власних потреб.

У цих установах є понад 4 тисячі пунктів обліку природного газу, з них на сьогодні включені лише 986, що складає 23,4%.

Це пов’язано з тим, що левова частка бюджетних установ, які використовують природний газ для опалення та гарячої води, на сьогодні не уклали договорів на постачання природного газу.

Надзвичайна ситуація – це обстановка на окремій території, чи суб’єкті господарювання, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена небезпечною подією, що призвела до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.