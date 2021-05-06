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У п'ятницю у "червоній зоні" залишиться лише одна область

18:10
Україна виходить з карантину - фото 1
Україна виходить з карантину / УНІАН

2 з 3 областей, що перебували у "червоній зоні", залишать її вже завтра. З 7 травня в Запорізькій і Полтавській областях діятимуть обмеження «жовтої» зони.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати обмеження «червоної зони» епідемічної небезпеки на території Запорізької та Полтавської областей.

За підсумками сьогоднішнього засідання комісії обмеження будуть скасовані вже з 7 травня, з 00 год 00 хв.

з 7 травня в Запорізькій та Полтавській областях будуть застосовуватись карантинні заходи «жовтої» зони.

Таким чином, завтра у «червоній» зоні карантину залишиться лише Сумська область.

5 травня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала "червоний" рівень епідемічної небезпеки у Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

  • Наразі лише три регіони перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Це Запорізька, Полтавська та Сумська області.
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УНІАН
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