У п'ятницю у "червоній зоні" залишиться лише одна область
2 з 3 областей, що перебували у "червоній зоні", залишать її вже завтра. З 7 травня в Запорізькій і Полтавській областях діятимуть обмеження «жовтої» зони.
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати обмеження «червоної зони» епідемічної небезпеки на території Запорізької та Полтавської областей.
За підсумками сьогоднішнього засідання комісії обмеження будуть скасовані вже з 7 травня, з 00 год 00 хв.
з 7 травня в Запорізькій та Полтавській областях будуть застосовуватись карантинні заходи «жовтої» зони.
Таким чином, завтра у «червоній» зоні карантину залишиться лише Сумська область.
5 травня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала "червоний" рівень епідемічної небезпеки у Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.
- Наразі лише три регіони перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Це Запорізька, Полтавська та Сумська області.