У принца Гаррі і Меган Маркл народилася донечка

У родині поповнення / Бі-бі-сі

Принц Гаррі і його дружина герцогиня Сассекська Меган Маркл оголосили про народження другої дитини.

Як говориться в заяві пари, мати і дитина здорові і почувають себе добре.

Назвали дочку Лілібет «Лілі» Діана Маунтбеттен-Віндзор - на честь прабабусі, королеви Великобританії Єлизавети II, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.

Принц Гаррі і Меган Маркл одружилися в травні 2018 року. Через рік у пари народився син Арчі.

У січні 2020 року Меган і Гаррі відмовилися від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти британську королівську сім'ю і отримувати державне фінансування. Після цього подружжя переїхало в Канаду, а потім - в США.

Восени 2020 року Меган Маркл розповіла в колонці для The New York Times, що за кілька місяців до цього, в липні 2020 року, втратила недоношеної дитини.