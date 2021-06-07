Володимир Зеленський Роман Протасевич Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

У принца Гаррі і Меган Маркл народилася донечка

08:00
У родині поповнення - фото 1
У родині поповнення / Бі-бі-сі

Принц Гаррі і його дружина герцогиня Сассекська Меган Маркл оголосили про народження другої дитини.

Як говориться в заяві пари, мати і дитина здорові і почувають себе добре.

Назвали дочку Лілібет «Лілі» Діана Маунтбеттен-Віндзор - на честь прабабусі, королеви Великобританії Єлизавети II, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.

Принц Гаррі і Меган Маркл одружилися в травні 2018 року. Через рік у пари народився син Арчі.

У січні 2020 року Меган і Гаррі відмовилися від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти британську королівську сім'ю і отримувати державне фінансування. Після цього подружжя переїхало в Канаду, а потім - в США.

Восени 2020 року Меган Маркл розповіла в колонці для The New York Times, що за кілька місяців до цього, в липні 2020 року, втратила недоношеної дитини.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Принц Гарри Меган Маркл Великобритания Шоубіз Звезды
Бі-бі-сі
Другое на тему
Героям слава! - фото 1
Окупанти в шоці: Збірна України виступить на Євро у футболках із Кримом і "Слава Україні!"
12:29
Суд завершив усі приготування - фото 1
MH17: суд розпочинає розгляд справи по суті
09:21
Олігархи готові - фото 1
Президент пропонує вирішити долю олігархів шляхом референдуму
05 июня, 07:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП стал символом мощи и духа украинской армии - фото 1
Годовщина грустной победы: как украинские военные могли освободить Донецк
26 мая, 10:54
Крымская история - фото 1
Во имя общей беды. Почему украинцам и крымским татарам пора объединить усилия
18 мая, 12:35
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 08:29