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У посольства РФ в Киеве установили кресты с табличками погибших в АТО (ФОТО+ВИДЕО)

11:00, Сегодня
У посольства РФ расставили кресты с именами убитых русскими солдат - фото 1
У посольства РФ расставили кресты с именами убитых русскими солдат

Утром в среду, 29 августа, активисты, добровольцы и бойцы ВСУ, участвовавшие в войне на Донбассе против российских оккупационных войск, провели митинг у дипломатического ведомства страны-террориста в Киеве.

В День памяти погибших участников АТО, который совпадает с годовщиной расстрела русскими украинских бойцов в Иловайском окружении, у здания дипломатического ведомства собрались несколько сотен человек.

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Помещение посольства, на котором, как и на российских солдатах, отсутствует какая-либо символика, вынужденно охраняли бойцы Нацгвардии.

Активисты заблокировали проезд по Воздухофлотскому проспекту, где в очередной раз напомнили русским, что они - убийцы.

У посольства РФ в Киеве установили кресты с табличками погибших в АТО (ФОТО+ВИДЕО) - фото 143825

Для того, чтобы дипломаты и граждане страны-агрессора знали, что они сотворили, патриоты установили на проезжей части и площадке у посольства кресты с именами погибших в АТО защитников Украины.

У посольства РФ в Киеве установили кресты с табличками погибших в АТО (ФОТО+ВИДЕО) - фото 143827

По официальным данным, во время Иловайской трагедии погибли 366 военных. Точное количество убитых русскими добровольцев неизвестно.

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Иловайская трагедия Россия война на Донбассе терроризм погибшие активист посольство Новости
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