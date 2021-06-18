У Португалії - великий спалах COVID-19, Лісабон закрито

Красу Лісабону на деякий час можна буде роздивитись лише на фото / Піксабей

У Португалії зараз сплеск нових щоденних випадків, яких не спостерігалося з лютого. Влада повідомила, що 804 з 1 233 нових випадків зафіксовано саме в Лісабоні.

Уряд Лісабона вирішив заборонити в'їзд і виїзд з міста на вихідних через стрибки захворювань COVID-19 в регіоні навколо столиці, передає АР.

Заборона набуває чинності з 18 червня, 15:00. Винятком є рейси з аеропорту Лісабона і робочі поїздки. Поліцейські пункти контролю перевірятимуть туристів.

Експерти вважають, що в регіоні Лісабона широко передається дуже заразний штам "Дельта".

"Ми усвідомлюємо, що заборона на виїзд - непроста справа. Але ми вважаємо, що це необхідно для захисту іншої країни", - сказала прес-секретар кабінету міністрів Маріана Вієйра да Сілва.

Міська рада столиці Португалії оголосила, що відкриє центри вакцинації сім днів на тиждень з 8:00 до 22:00 з 1 липня, намагаючись прискорити процес.