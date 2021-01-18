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У Порошенка вдома є кілька тон гривень і доларів

14:30
Кадр з м/ф Золота Антиплопа все пояснює - фото 1
Кадр з м/ф Золота Антиплопа все пояснює

Дружина доларового мільярдера Петра Порошенка - депутатка Київради Марина - подала декларацію та змусила всіх пофантазувати.

Згідно електроної декларації Марини Порошенко, у неї вдома зберігається кілька тон готівкових грошей.

Колишня перша леді - біографія Марини Порошенко

У документі вказано, що в маєтку Порошенків є $48 мільйонів та 401 мільйон гривень.

Попри те, що це дуже велика сума в еквіваленті, вона ще й занадто велика у прямому сенсі.

Якщо припустити, що американську валюту родина колишнього керманича України зберігає суто купюрами по 100 доларів, то це буде 480 кг.

Гривні, якщо міряти купюрами по "200" - понад 2 тони.

Таким чином, у Порошенків вдома, як мінімум, є 2,5 тони грошей.

У Порошенка вдома є кілька тон гривень і доларів - фото 206866

Нагадаємо, Петро Попрошенко є доларовим мільярдером - згідно відомостей Forbes та Bloomberg - він має десь 1,5 мільярди. Втім, більшість колег-багатіїв не мають справи з готівкою - вона займає багато місця та просто не зручна у транспортуванні. Але для пана Порошенка, схоже, це не є проблемою.

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