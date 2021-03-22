У Польщі автобус з українськими заробітчаними потрапив у страшу ДТП
В автокатастрофу приблизно опівночі з неділі на понеділок в Підкарпатському воєводстві на півдні Польщі потрапив автобус українського перевізника Euroways з Києва, який здійснював пасажирський рейс за маршрутом Вроцлав-Чернівці.
У результаті ДТП загинув водій автобусу, який у момент ДТП не був за кермом транспортного засобу.
За інформацією поліції Підкарпатського воєводства, всі 10 осіб, які перебували в автобусі, є громадянами України.
П’ятьох постраждалих у ДТП автобуса перевезено до лікарень міст Перемишль, Пшеворськ та Лубачув. Водночас чотирьох пасажирів автобусу, які не отримали значних травм, перевезено до шкільного гуртожитку у місті Ярослав.
Фото з місця ДТП
Як встановила поліція, 23-річний водій автобуса, який був за кермом, на момент ДТП був тверезим.
За попередніми даними поліції, автобус з невстановлених причин різко з’їхав з дороги, наїхав на відбійник і перевернувся до придорожнього яру.
Речник пожежної служби Підкарпатського воєводства Марцін Бетлея у коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив, що рятувальники, які прибули на місце катастрофи "пережили ефект дежавю”, оскільки автобус перевернувся до того ж рову, що й український автобус, який зазнав катастрофи в цьому місці 6 березня, і лежав у тій же позиції.
На місці ДТП працювало близько 80 рятувальників.
“Рятувальники змушені були розрізати елементи автобусу, аби витягнути з автобусу трьох осіб”,- повідомив Бетлея.
Рятувальні служби вже витягнули автобус з яру, і його перевезено на стоянку.
Раніше в управлінні головної дирекції національних доріг та автомагістралей Польщі інформували, що автобус наїхав на відбійник на кінці з’їзду до пункту обслуговування пасажирів “Кашице” і перекинувся у придорожній яр.