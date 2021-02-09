У Німеччині судять 100-річного колишнього охоронця концтабору

У концтаборі Заксенхаузен загинули тисячі людей

Деякі злочини не мають строки давнини.

У Німеччині 100-річному чоловікові, який у роки Другої світової був охоронцем нацистського концтабору Заксенхаузен, було пред'явлено звинувачення у причетності до вбивства за 3518 епізодами.

Прокурори міста Нойруппін (недалеко від Берліна), де зараз проживає 100-річний німець, звинувачують його у "матеріальному та умисному" сприянні вбивств у концтаборі Заксенхаузен, де, як кажуть, він був охоронцем між 1942 і 1945 роками.

Заксенхаузен, який був побудований на околицях Берліна в 1936 році, діяв як трудовий табір, і був відомий медичними експериментами, що проводились там, а також вважався тестовим полігоном для використання газових камер, в яких пізніше були знищені мільйони людей в Освенцімі.

У таборі утримувалися переважно політичні в'язні, а також євреї, роми та геї. Вважається, що в таборі було ув'язнено близько 200 000 людей. Серед в'язнів Заксенхаузену були й українці, зокрема, Степан Бандера.

Прокурора заявляють, що чоловік, незважаючи на свій вік, придатний до суду.

Подібні випадки не поодинокі, адже злочини проти людства не мають строку давнини. Так, минулого тижня прокурори звинуватили 95-річну колишню секретарку нацистського концтабору Штутгоф у причетності до вбивства за 10 000 випадків. Минулого року 93-річний німець був засуджений за причетність до вбивств в концтаборі Штутгоф за 5320 епізодами.