У Німеччині пройшли парламентські вибори, хто замінить Меркель - невідомо

Меркель йде на пенсію. Хто її замінить? / Офіс Президента України

Лівоцентристські соціал-демократи (СДПН) у Німеччині трохи випереджають правлячий консервативний блок ХДС/ХСС, ще поки чинного канцлера Ангели Меркель на парламентських виборах, що відбулися у неділю.

І СДПН, і ХДС/ХСС мають амбіції на формування наступного уряду після виборів 26 вересня, втім перші результати голосування вказують на тривалі переговори щодо коаліції.

Оскільки жодна з цих партій не має більшості, трипартійна правляча коаліція, мабуть, є найбільш вірогідним сценарієм, коли визначальним буде влиття Партії зелених і «Вільної демократичної партії».

За прогнозами суспільного мовника ARD, 25,9% виборців підтримали СДПН і її кандидата в канцлери Олафа Шольца.

Після відходу Меркель, яка 16 років перебувала при владі, її однопартійці-консерватори оголосили про свій найгірший за 76-річну історію результат на парламентських виборах. ХДС/ХСС, за прогнозами, отримає всього 24,1% голосів. Це майже на 8 відсотків нижче в порівнянні з минулими виборами 2017 року.

Армін Лашет, кандидат у канцлери від ХДС/ХСС і нинішній голова уряду землі Північний Рейн-Вестфалія, заявив після голосування, що результати невтішні, але він все ж спробує сформувати наступний уряд.

За прогнозами, «Зелені» набирають близько 14%, а «Вільні демократи» – 12%.

Дві інші партії навряд чи увійдуть в наступний уряд. Die Linke (Ліва партія) набрала близько 5%, тому незрозуміло, чи вистачить у неї голосів, щоб подолати поріг входження в парламент.

Ультраправа «Альтернатива для Німеччини» знову увійде в парламент з прогнозованою підтримкою близько 10,5 відсотка, але лідери голосування виключили можливість створення коаліції із нею.

Хто б не став канцлером, кажуть аналітики, йому буде нелегко зайняти місце Меркель, яка провела Німеччину і Європу крізь низку політичних викликів та випробувань, заробивши прізвисько «кризового канцлера».