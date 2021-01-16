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У Німеччині обрали наступника Меркель

14:44
Армін Лашет та Ангела Меркель - фото 1
Армін Лашет та Ангела Меркель

Учасники онлайн-з'їзду Християнсько-демократичного союзу (ХДС) проголосували за нового голови партії, який замін багаторічного лідера партії та чинного канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

Учасники з'їзду ХДС обрали новим головою партії 59-річного прем'єр-міністра федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Арміна Лашета.

Кандидатуру Лашета в суботу, 16 січня, підтримали у другому турі - голосування проходило в режимі відеоконференції.

Його суперниками в боротьбі за пост голови партії, що входить в правлячу у ФРН коаліції, були повернувся з бізнесу в політику колишній глава фракції ХДС в бундестагу Фрідріх Мерц і голава зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Реттген.

У другому турі голосування брали участь Лашет і Мерц.

Формально процедура обрання нового голови партії завершиться після голосування поштою, оскільки варіант онлайн-голосування не передбачений в законі про партії Німеччини. З'їзд ХДС з метою обрання нового голови двічі переносився через пандемію.

Новий голова ХДС є одним з найбільш ймовірних кандидатів на пост канцлера від консервативного блоку ХДС/ХСС на вересневих виборах в бундестаг.

Потенційними кандидатами також вважаються прем'єр-міністр Баварії і голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер, популярність якого значно зросла в масштабах всієї країни під час пандемії, а також міністр охорони здоров'я ФРН Йенс Шпан.

Нинішній канцлер ФРН, політик від ХДС Ангела Меркель, яка очолює уряд країни вже 15 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру за станом здоров'я.

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