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У нардепа от "Слуги народа" из незадекларированной машины стащили паспорт и iPad

09:20
Нестеренко сам же заявил копам о краже из его незадекларированной машины - фото 1
Нестеренко сам же заявил копам о краже из его незадекларированной машины

Около 17:30 в воскресенье, 24 ноября, представитель пропрезидентской фракции в парламенте Кирилл Нестеренко стал жертвой неизвестных грабителей, которые сумели украсть и ценную технику, и документы, восстановить которые весьма сложно.

По данным местного издания NewsRoom, произошло все в Харькове, на парковке, куда "слуга народа" загнал свой Honda CR-V.

 

Неизвестные разбили стекло машины и стащили из салона сумку с паспортом и другими документами, а также дорогостоящий гаджет от Apple.

Не смотря на то, что Нестеренко "забыл" задекларировать машину, он все же пошёл к копам, которым заявил об ограблении именно своего авто. Теперь же ограбление может закончиться для него как минимум проверкой со стороны НАПК, а, как максимум - открытием уголовного дела со стороны НАБУ, ведь не внесение автомобиля в годовой отчет о доходах является преступлением.

По факту происшествия на парковке правоохратели открыли уголовное дело по статье 185 УК Украины - "Кража". Копы разыскивают злоумышленников, хотя поймать их, как показывает практика, практически невозможно. По крайней мере, когда жертвами таких ограблений становятся простые смертные.

В случае же с нардепом вернуть ему документы и украденный планшет могут весьма быстро, ведь зачастую полицейские сами же и крышуют воров.

Сам народный избранник информацию о ЧП пока не прокомментировал.


УНН (https://inforesist.org/goto/https://www.unn.com.ua/ru/news/1837634-u-kharkovi-obikrali-nardepa-zi-slugi-narodu) сообщили в полиции, что среди документов было удостоверение аспиранта и паспорт гражданина Украины.

В свою очередь сам Нестеренко информацию об ограблении пока не комментирует.

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Новости Украина
NewsRoom
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