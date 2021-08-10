У Львові відкрили перший в Україні банк їжі

У Львові запрацював перший в Україні продовольчий банк / ЛМР

У Львові запрацював перший в Україні продовольчий банк «Тарілка», де люди, які цього потребують, можуть безоплатно отримати продукти.

«Проєкт «Тарілка» цікавий тим, що це ідея та реалізація людей з громади. Для нас ця соціальна складова дуже важлива, тому що десятки і сотні людей, які мають труднощі та, можливо, не мають грошей, щоб купити їжу, можуть прийти сюди та безоплатно її отримати, а ті, хто мають, можуть прийти і долучитись та допомогти. Приклад цього проєкту мають брати інші міста», - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Мета проєкту – повноцінне функціонування першого продовольчого банку їжі в Україні «Тарілка», що збиратиме у магазинах та кафе продукти, термін придатності яких завершується, таким чином зменшивши рівень органічних відходів та забезпечивши щоденне харчування для малозабезпечених верств населення.

За словами керівника ГО «Тарілка» Івана Павліша, шлях до реалізації проєкту, який поєднує екологічну та соціальну складову, тривав два роки. За статистичними даними, у сучасному світі 1/3 всіх продуктів викидається на смітник. Україна – серед лідерів у Європі за кількістю сміттєзвалищ, які наполовину складаються з органічних продуктів. За підрахунками, українці щороку викидають приблизно 7 тонн придатних до споживання продуктів вартістю понад 5,5 мільярдів гривень.

«Це є перший продовольчий банк в Україні. До цього часу у нашій країні таким ніхто не займався. Сьогодні ж наша команда твердо заявляє про те, що такий інститут як продовольчий банк можливий та реальний», - додав Павліш.

Для того, щоб отримати продуктовий набір в «Тарілці» слід для початку зареєструватися. Для реєстрації потрібен паспорт, посвідчення пільгової категорії населення та номер телефону. Забрати продукти можна буде у визначений день та час, про який волонтер повідомить завчасно по телефону. Продуктів надають стільки, скільки поміщається у спеціальну торбинку «Тарілки». Продуктовий набір формує волонтер безпосередньо у банку. Відвідувач отримує набір із тих продуктів, які надійдуть цього дня.

У продовольчому банку діють правила: відвідувачів просять дотримуватись живої черги і поваги один до одного та волонтерів «Тарілки». Вхід у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння заборонено. Заборонено відвідування продовольчого банку без захисної маски. На вході у приміщення необхідно пройти безконтактне вимірювання температури, а також помити та продезінфікувати руки. Після цього відвідувач має показати волонтеру посвідчення пільгової категорії населення та може отримати продукти.