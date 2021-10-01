У Києві знову обстріяли автівку топ чиновника

Зловмисника знайдено / НПУ

У Києві 30 вересня обстріляли автомобіль голови Державної архівної служби Анатолія Хромова.

Деталі чиновник повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора я був у службовому відрядженні у м.Вінниця. Їздив поїздом, службове авто залишилось в архівному містечку на Солом'янській, 24 (у Києві - ред.). В цей час з сусіднього будинку по моєму водію, який перебував поруч з гаражем в архівному містечку, був зроблений постріл (чи декілька)", - розповів чиновник.

За його словами, куля чи дріб зачепила підборіддя водія. Наразі загрози його здоров'ю чи життю нема.

Також Хромов повідомив, що правоохоронцям вдалось затримати ймовірного стрілка.

"Я не знаю мотивів людини, яка стріляла. Ні з чим це не пов'язую і прошу не будувати конспірологічних теорій", - зазначив він.

У поліції Києва повідомили, що затримали місцевого мешканця, який з пневматичної гвинтівки поранив перехожого.

"До поліції на спецлінію 102 від лікарів надійшло повідомлення про те, що з вулиці Преображенської вони госпіталізували чоловіка з непроникаючим пораненням шиї. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група.

Правоохоронці провели першочергові оперативно-розшукові заходи та менш ніж за годину встановили причетність місцевого мешканця до події. Як чоловік пояснив поліцейськім, він нібито вирішив постріляти з пневматичної рушниці зі свого балкону по пташках та випадково поцілив у перехожого.

"Поліцейські затримали зловмисника 1989 року народження за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також із помешкання вони вилучили гвинтівку та набої до неї, які направили на відповідну експертизу", - сказано у повідомленні.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що цієї осені вже був схожий інцидент.

Вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента, його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення в ногу отримав водій. Сам Шефір не постраждав.