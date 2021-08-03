У Києві знайшли мертвим білоруського активіста

Віталій Шишов / Соцмережі

Голову «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова, знайшли повішеним у одному з парків Києва, повідомляє столична поліція.

«Громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник вчора у Києві, знайшли повішеним сьогодні в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання. Мобільний телефон і особисті речі Віталія вилучені з місця події», – йдеться в заяві поліції.

За інформацією ЗМІ, тіло знайшли у Святошинському районі столиці.

Поліція повідомляє, що відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство і розглядатиме всі версії, в тому числі вбивство, замасковане під самогубство.

«Поліція Києва звертається до всіх, хто знав Віталія Шишова, з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози», – додають у відомстві.

Голова громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталій Шишов зник у Києві напередодні. За попередніми даними, він вийшов 2 серпня на ранкову пробіжку і не повернувся.

«Білоруський дім в Україні» – некомерційна громадська організація, яка надає допомогу громадянам Білорусі, які втекли в Україну.

Ця організація пов’язана з народженим у Білорусі Сергієм "Боцманом" Коротких, який брав участь у боях на Донбасі - отримав українське громадянство та став одним х підручних Арсена Авакова. Сергій Коротких – колишній учасник неонацистських організацій Білорусі та Росії.