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У Києві засвітили головну ялинку країни

13:00
З новим роком - фото 1
З новим роком / 24 канал

На Софійській площі у Києві 18 грудня відбулася урочиста церемонія запалення вогнів головної ялинки країни, її висота перевищує 30 метрів.

Традиційно офіційну церемонію відкриття ялинки призначають на 19 грудня, оскільки цей день більшість українців святкує День Святого Миколая. Проте цьогоріч, вперше за 8 років, головна ялинка засяяла на день раніше – 18 грудня.

Мер Києва Віталій Кличко під час виступу біля ялинки пообіцяв, що у неділю, 19 грудня, на Софійській площі Святий Миколай вітатиме киян та гостей міста.

Висота головної ялинки-2022 становить 31 метр. Вона прикрашена 20 тисячами золотих й червоних куль та яскравою гірляндою довжиною 10 кілометрів у вигляді великого купола.

Біля ялинки облаштували найбільший в Європі вертеп. Також протягом новорічних свят біля новорічної красуні традиційно працюватимуть фотозони, дитячі забавки, майстерня, музей новорічних прикрас, фудкорти і теплі зони для відпочинку.

Навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому працюватиме ковзанка у вигляді тунелю.

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Киев Новый год 2022 Новини Украина
УП
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