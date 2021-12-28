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У Києві вперше виявили Омікрон

Вчера, 17:29
У Києві діє "жовта зона" карантину - фото 1
У Києві діє "жовта зона" карантину / КМДА

У Києві зафіксовані перші випадки зараження варіантом коронавірусу Омікрон. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, "сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу Омікрон. Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам Дельта. За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі".

“Не забувайте про елементарні правила безпеки: дотримуйтеся маскового режиму, тримайте дистанцію, користуйтеся антисептиками. А якщо почуваєтеся хворими, залишайтеся вдома”, – закликав Поворозник.

Він нагадав, що кияни та гості столиці мають дотримуватися протиепідемічних правил та обмежень, встановлених для жовтої зони епіднебезпеки. Перелік обмежень, які діють у жовтій зоні, встановлено постановою Кабінету Міністрів № 1236 від 9 грудня 2020 року (зі змінами).

Окрім того, додатково в Києві заборонено:

користуватися послугами громадського транспорту (автомобільного, електричного, у тому числі метрополітену) пасажирам, окрім осіб, які не досягли 18 років, без наявності у них негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози, або жовтого чи зеленого COVID-сертифіката, або документа про одужання особи від зазначеної хвороби;

відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години, або зелений COVID-сертифікат, або документ про одужання.

Поворозник також нагадав, що у Києві розпочалися шкільні канікули, які триватимуть до 9 січня.

“Тож варто подбати про те, аби діти здоровими повернулися до навчального процесу”, - зазначив Поворозник.

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Укрінформ
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