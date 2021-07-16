У Києві відкрився Інноваційний центр хірургії серця та судин «Добробут»

Відкриття інноваційного центру хірургії серця та судин «Добробут»

15 липня відбулося урочисте відкриття Інноваційного центру хірургії серця та судин Медичної мережі «Добробут», що розташувався за адресою: місто Київ, Повітрофлотський проспект, 54. Побачити центр на власні очі зібралися партнери мережі, поважна медична спільнота і журналісти.

Урочистий захід відкрив офіційною промовою Київський міський голова.

«Дуже приємно, що в нашому місті відкриваються такі сучасні медичні центри. Сьогодні головне завдання – щоб кияни могли отримати кваліфіковану, якісну медичну допомогу як у державних медичних закладах, так і в приватних. Відкриття цього центру – черговий приклад успішної співпраці. Київ сьогодні – це місто, яке дає багато можливостей для розвитку бізнесу за простими та прозорими правилами. І ми готові до співпраці з підприємцями. Ми разом робимо Київ комфортнішим і привабливим для життя. Робимо справді європейською столицею», – наголосив Віталій Кличко.

Гості заходу мали нагоду на власні очі побачити усі можливості центру та переконатися у його високій технологічності. Фахівці ММ «Добробут» провели цікаву екскурсію та детально розповіли про кожний підрозділ. У цей час представники ЗМІ змагалися у захопливому імерсійному квесті, створеному спеціально, аби на власному досвіді зрозуміти специфіку роботи медичних фахівців у центрі.

«Ми хотіли, аби для представників ЗМІ знайомство з центром стало захопливим та корисним. В рамках нашого квесту, учасники вперше змогли спробувати себе у ролі хірурга, судинного хірурга та побути на пості старшої медичної сестри. Це була цікава подорож до світу медицини. Ми віримо, що набутий досвід стане корисним для журналістів», – розповідає про ідею реалізації маркетинг-директорка Медичної мережі «Добробут» Олена Ніколаєнко.

Атмосфера заходу була динамічною та невимушеною, адже її створювали ведучий Нікіта Добринін та відомий композитор-піаніст Євген Хмара.

Щоразу, коли команда «Добробут» представляє свої нові досягнення – це стає визначною подією. Адже відкриття інноваційної клініки – передусім доступ до медичного сервісу високого рівня для усіх українців. Генеральний директор ММ «Добробут» Калашніков Олег Володимирович дав коментар з нагоди відкриття:

«Інноваційний центр хірургії серця та судин – це 9 поверхів і 10 000 кв. м, обладнаних відповідно до світових вимог надання медичного сервісу. Потужність центру дозволяє розмістити 71 пацієнта на стаціонарне лікування, де в комфортних умовах вони зможуть отримати якісну і своєчасну допомогу. Поліклінічне відділення прийматиме до 500 пацієнтів на день. Провідні технології у діагностиці та лікуванні – важливе досягнення Медичної мережі «Добробут». Інноваційний центр оснащений найсучаснішим медичним обладнанням, серед яких ангіограф Siemens Artis Q і томограф Siemens Somatom X останнього покоління».

Завідувач відділення кардіохірургії з блоком інтенсивної терапії, доктор медичних наук, лікар-хірург Бабляк Олександр Дмитрович, розповів про нові проєкти та створення благодійного фонду:

«Одним з найголовніших ресурсів ММ «Добробут» є люди: як всередині нашої команди, так і зовні. Ми ставимося до пацієнтів не як до клієнтів, а як до самих себе. Саме тому для нас важливо надавати медичну допомогу на високому рівні. Наразі мініінвазивні операції на серці – це унікальний метод, який дозволяє скоротити час на реабілітацію пацієнта. На сьогодні, Інноваційний центр хірургії серця та судин – єдине місце в Україні, де проводяться такі операції. Також з гордістю заявляємо, що мережа «Добробут» запускає благодійний проєкт всеукраїнського масштабу «Велике майбутнє маленьких сердець». Відтепер діти з вродженими вадами серця, яким показані мініінвазивні операції, зможуть отримати їх безоплатно. Ми плануємо проводити 50 операцій на рік. Фінансування проєкту взяли на себе американський благодійний фонд, а також благодійний фонд «Добробут». Операції будуть проводити в Інноваційному центрі хірургії серця та судин».

Також серед спікерів конференції був присутній заступник медичного директора з хірургії, лікар-хірург Щербина Максим Володимирович. Він зазначив, що у боротьбі з інсультом найголовніше – це час: «Життєво важлива кожна хвилина. Інсультний центр – це координаційна частина ланцюга, звідки починається діагностика та надання термінової допомоги пацієнтові. Далі – хірургічне відділення, стаціонар та домашній догляд. Реабілітація пацієнта після виписки також проходить під контролем, тому можна сказати, що ми надаємо цілодобову допомогу нашим пацієнтам».

Медична мережа «Добробут» – приватна багатопрофільна лікарня, яка успішно працює в Києві з 2001 року та надає широкий спектр медичної допомоги як на первинному рівні, так і на рівні високоспеціалізованої медицини. Мережа об'єднує медичні центри та стаціонари для дорослих і дітей, службу невідкладної допомоги, стаціонар для дорослих з Центром неврології, Центр кардіохірургії, Клінічний центр онкології, Центр вертебрології, стоматологію, Центр дерматології та косметології, власна мережа аптек та Інноваційний центр хірургії серця та судин. Більше інформації: www.dobrobut.com.