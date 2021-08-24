У Києві пройшов військовий парад до Дня Незалежності

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Відкрив парад з нагоди 30-ліття Незалежності Президент України Володимир Зеленський.

У вітальній промові до 30-річчя незалежності України Президент зауважив, що історія України і сама країна - унікальні.

“Нашій Конституції 25 років, але нашій Конституції - 311 років, написана Пилипом Орликом вона нарешті вдома. І кожен може побачити її у Софійському соборі, збудованому більше 1000 років тому. Нашій гривні чверть століття, на ній зображений, зокрема, князь Володимир, але нашій гривні більше тисячоліття. Вона існувала за князя Володимира. Наш Тризуб був затверджений Конституцією України 25 років тому. І наш тризуб був витиснутий на цеглинах десятинної церкви 1025 років тому”, - розповів Зеленський.

Президент додав, що цьогоріч Збройні Сили України відзначали 30-ту річницю свого створення, а “у 1616 році Збройні Сили України відзначали взяття фортеці Кафа”.

“Все це говорить про одне: ми - молода країна з тисячолітньою історією. Ми будуємо свій дім на землі, де жили і будували наші предки. Ми не в гостях і не в приймах. Ми - молода родина зі славетної династії Київської Русі-України, з роду засновників, роду хрестителів, з хороброго роду, мудрого козацького роду. Ми не сироти і не знайди, ми нащадки могутньої країни, яка була центром Європи”, - зазначив глава держави.

Після привітання Президента - Верховного головнокомандувача з особовим складом Роти Почесної варти відбулась урочиста церемонія підняття Державного Прапора та виконання Державного Гімну України.

Парад 2021 - онлайн:

Зеленський також вручив державні нагороди.

Офіційні заходи продовжились театралізованим дійством "ДНК" (День народження країни).

Головним дійством став ефектний парад військ.

Цього року в межах відзначення 30-річчя незалежності України відбуваються святкові заходи по всій країні, які розпочалися 22 серпня і триватимуть до 24 серпня. Всі вони об’єднані гаслом "Ти у мене єдина".