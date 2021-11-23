У Киви знайшли таємний маєток під Києвом - прислужився Рабинович

Біба і Боба / Соцмережі

Депутат ОПЗЖ Ілля Кива не задекларував елітний маєток, у якому проживає, під Києвом. На викриття журналістів навів побратим Киви - нардеп Рабинович.

Про це йдеться у новому сюжеті Bihus.info.

Журналісти наголосили, що дізналися про маєток у Козині завдяки відео однопартійця Киви – Вадима Рабіновича. Той знімав будинок ззовні та зсередини, коли проводив "стріми" у зв’язку з обшуками у Киви минулого тижня.

Сам Ілля Кива у наступних відео, коментуючи слідчі дії прокурорів й ДБР, теж не приховував, що правоохоронці прийшли до нього за адресою місця проживання.

У декларації Іллі Киви ніякого дому немає.

"Є земельна ділянка на Полтавщині, є квартира його доньки, якою Кива нібито користується, і є "Крузак", який належить братові. Дому ніякого немає", – пояснює автор матеріалу, журналіст Данило Мокрик.

"Це будинок в Козині біля Києва. 420 метрів площі, три поверхи, 8 кімнат, басейн. Минулого року його виставили на продаж за 21 мільйон гривень або ж на довгострокову оренду за 120 тисяч гривень / місяць", – розповів Мокрик.

Будинок розміщений посеред заповідної зони. У декларації немає ні будинку, ні витрат на його купівлю або оренду.

У подвір’ї журналістам вдалося зафіксувати на камери автомобілі з однаковими номерами, у яких свої відео часто знімає депутат від "ОПЗЖ", зокрема KIA.

Цей автомобіль Кивою теж не зареєстрований, а належить нібито його колишньому помічнику Олександру Даниленку.

Раніше авто з Кивою зупинили на виїзді зі столиці у бік Козина, тому журналісти почали досліджувати оголошення про здачу в оренду або продаж будинків у цьому районі.

Розслідувачі порівняли фото одного з виставлених на сайтах продажу дому з відео Рабіновича, і розшукали той самий будинок Киви.

Ось він: