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У Харкові у пожежі в приватному будинку для літніх загинули 15 людей

09:33
Приватний дім для літніх став братською могилою - фото 1
Приватний дім для літніх став братською могилою / НПУ

Страшна трагедія сталася у Харкові у четвер, 21 січня. У приватному будинку для літніх людей сталася пожежа, яка унесла 15 життів.

Причиною пожежі називають несправні електроприбори - у Харькові у ці дні були морози в районі -20.

Мешканці будинку таким чином грілися і не догледіли за обігрівавчами. Це й стало причиною займання.

Пожежа почалася на верхньому поверсі та швидко поширилась на весь дім - площа займання 100 метрів квадратних.

Крім 15 загиблих ще є 5 постраждалих. Гасили пожежу 28 пожежних.

За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі. Свої співчуття висловиди президент, голова Уряду, а також президенти сусідніх держав - Польщі та Туреччини.

Вже відомо про затримання трьох осіб, підозрюваних у причетності до пожежі. Правоохоронці затримали власника будинку, орендаря приміщення та адміністратора нелегального закладу, а у їхніх помешканнях проводяться обшуки.

Зазначається, що причетність затриманих до роботи цього будинку підтверджують свідки, протокол огляду місця події, а також інші документи. Правоохоронці шукають інших людей, причетних до роботи незаконного будинку для літніх людей. Чому взагалі стала можливою робота цього підпільного закладу - поліція розповідати не бажає.

У Харківській ОДА повідомили, що зазначений будинок нелегальний. Крім того, що це був будинок для літніх, він ще використовувався як приватний наркодиспансер - тому на окнах були грати.

Пожежа у Харкові забрала 15 життів:


22 січня у Харкові оголошено день жалоби.

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Харьков пожар смерть Новини Украина
УНІАН
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