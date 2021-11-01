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У Харкові обрали дієздатного мера, але без Кернеса не обійшлося

09:02
Терехов став новим мером Харькова - фото 1
Терехов став новим мером Харькова / Пресслужба Ігоря Терехова

31 жовтня у Харкові відбулися вибори мера міста.

Як і очікувалося, на виборах переміг заступник покійного мерам Кернеса Ігор Терехов.

Його головним опонентом був інший колишній поплічник Кернеса - Михайло "сумне обличчя" Добкін.

За низької явки, яка склала менше 30%, перемогу святкував Терехов.

Згідно з даними екзитполів, за нього віддали свій голос 51% виборців. Тобто другий тур потрібним не буде.

Терехов був емісаром Кернеса останні роки й фактично керував Харковом поки той хворів. Ба більше, Терехов провів за Кернеса виборчу кампанію восени 2020 року, коли харків'яни обрали за міського голову людину в комі.

Попри це міська рада за відсутності Кернеса оголосила того мером, а коли той швиденько помер - виконувачем обов'язків старв Терехов. Таким чином, він отримав майже рік для проведення агітації за себе улюбленого за максимально зручних для себе умов.

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Харьков Геннадий Кернес выборы мэр Михаил Добкин Новини Украина
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