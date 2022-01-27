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У Дніпрі 20-річний нацгвардієць розстріляв сослуживців - 5 загиблих

10:00
Затримання озброєного вбивці - фото 1
Затримання озброєного вбивці / НПУ

У Дніпрі сталася трагічна подія - у ніч на 27 січня 20-річний нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв варту. Жертвами стали 5 людей.

Трагедія сталася на території заводу "Південмаш" о 03:40 у четвер, 27 січня.

Нацгвардієць Рябчук перебував у складі варти з охорони підприємства "Південмаш". Вогонь хлопець відкрив під час видачі зброї.

Вбивця намагався втекти разом зі зброєю, але був затриманий поліцією.

У Дніпрі 20-річний нацгвардієць розстріляв сослуживців - 5 загиблих - фото 210244
Затриманий вбивця Рябчук
  • Загинули 5 людей. Серед них - співробітниця "Південмашу".

  • "За моїм наказом буде створена комісія по виченню обставин, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця, якого призвали для того, щоб навчити як боронити країну і дбати про безпеку, а не для того, щоб він розстрілював своїх колег. Також будуть вивчатися обставини проходження Артемом Рябчуком військово медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї. Після вивчення умов та обставин що призвели до трагедії будуть зроблені висновки. В тому числі кадрові. Впевнений що нам треба провести ґрунтовний аналіз того, як в країні побудована строкова військова служба, які її переваги та недоліки і що потрібно кардинально змінювати", - написав про подію по гарячих слідах голова МВС Денис Монастирський.

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смерть убийство полиция Нацгвардия Денис Монастырский Днепр Новини Украина
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