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У Болгарії затримали російських шпигунів

09:13
Людей Путіна розкрили - фото 1
Людей Путіна розкрили / АФП

У Болгарії вибухнув гучний скандал - спецслужби цієї держави провели секретну операцію, в результаті якої затримали кількох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії.

За даними болгарського телеканалу BNT, обшуки і затримання пройшли 18 березня в Софії і Пернику.

Ще одного з підозрюваних схопили на автотрасі «Тракія», що веде з Софії в Пловдив, зазначає bTV. Для цього поліція влаштувала перевірку документів у всіх виїжджаючих зі столиці.

За попередніми даними, росіян серед затриманих немає. Як стверджує телеканал Nova, мова йде про групу болгарських чиновників, що мали доступ до секретної інформації.

Точне число затриманих і інші подробиці спецоперації поки невідомі.

У МВС і прокуратурі Болгарії не підтвердили і не спростували дані про затримання.

З жовтня 2019 року МЗС Болгарії вислав з країни шістьох російських дипломатів (останнього - в грудні 2020 року), всіх їх підозрювали в шпигунстві. Росія відповідала на це дзеркальними заходами.

Раніше дещо подібне відбувалось у Чорногорії - там росіяни та їх агенти намагалися влаштувати державний переворот, але були розкриті.

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