У Болгарії затримали російських шпигунів
У Болгарії вибухнув гучний скандал - спецслужби цієї держави провели секретну операцію, в результаті якої затримали кількох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії.
За даними болгарського телеканалу BNT, обшуки і затримання пройшли 18 березня в Софії і Пернику.
Ще одного з підозрюваних схопили на автотрасі «Тракія», що веде з Софії в Пловдив, зазначає bTV. Для цього поліція влаштувала перевірку документів у всіх виїжджаючих зі столиці.
За попередніми даними, росіян серед затриманих немає. Як стверджує телеканал Nova, мова йде про групу болгарських чиновників, що мали доступ до секретної інформації.
Точне число затриманих і інші подробиці спецоперації поки невідомі.
У МВС і прокуратурі Болгарії не підтвердили і не спростували дані про затримання.
З жовтня 2019 року МЗС Болгарії вислав з країни шістьох російських дипломатів (останнього - в грудні 2020 року), всіх їх підозрювали в шпигунстві. Росія відповідала на це дзеркальними заходами.
Раніше дещо подібне відбувалось у Чорногорії - там росіяни та їх агенти намагалися влаштувати державний переворот, але були розкриті.