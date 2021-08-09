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У Білорусі зі шкільної програми прибрали Алексієвич і Солженіцина

09:44
Білорусь будує власний ГУЛАГ - фото 1
Білорусь будує власний ГУЛАГ

Лукашенківська Білорусь все більше скочується у МєтаСовок, якому позаздрив би Джордж Орвел.

На те, що з білоруської шкільної програми по російськомовній літературі для старших класів виключені лауреати Нобелівської премії Олександр Солженіцин та Світлана Алексієвич, звернув увагу викладач Сергій Дубелевіч.

Зі списку додаткового читання також прибрані Варлам Шаламов і Євгенія Гінзбург.

Солженіцин, Володимир Набоков і Віктор Некрасов були включені в тему "Місце і роль у літературному процесі дисидентської літератури". Три академічні години виділялося на повість Солженіцина про ГУЛАГ "Один день Івана Денисовича". Позакласно пропонувалося прочитати оповідання "Матренин двір".

У новій програмі з трьох письменників залишився лише киянин Віктор Некрасов. Солженіцин виведений у список літератури для додаткового читання.

Серед літератури, створеної білоруськими письменниками російською мовою, в програму входила книга Світлани Алексієвич "Останні свідки". Тепер вона виключена зі списку. На її місці - голова проурядової Спілки письменників Білорусі Микола Чергінець.

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Беларусь Светлана Алексиевич Новини Мир
Укрінформ
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