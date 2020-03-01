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Турция объявила об атаке Евросоюза

14:00
Эрдоган раздает и европейцам, и русским - фото 1
Эрдоган раздает и европейцам, и русским

После того, как российские террористы развалили колонну турецких военных в Сирии, Анкара уже несколько дней решительнейшим образом уничтожает кремлевских наемников и оказывает давление на страны-члены Евросоюза.

В воскресенье, 1 марта, Анкара объявила о том, что через границу Турции в страны ЕС за последние дни были пропущены более 75 тысяч мигрантов из Сирии.

Об этом на своей странице в Twitter написал глава МВД Турции Сулейман Сойлу, который утверждает, что его страна открыла границы для сирийских беженцев в провинции Эдирне.

В то же время в граничащих с Турцией Болгарии и Греции проникновение на свои территории огромного количества мигрантов не подтверждают, хотя еще раньше Афины заявили о сдерживании глобального натиска на границе.

Фактически же открытие границ показывает Евросоюзу о том, что им не следует вмешиваться в работу турецких военных, поскольку Эрдоган и компания могут простым способом поставить ЕС в чрезвычайно бедственное положение. Параллельно с этим турки продолжают утюжить российско-террористические войска в Сирии с помощью авиации, беспилотников и артиллерии. За последние три дня в ответ на гибель 33 солдат турецкая армия уничтожила как минимум 2100 террористов из числа асадитов и русских. Кроме того, в Идлибе были ликвидированы три штаба армии Сирии с российскими генералами и офицерами, сидящими там.

Кремлевские террористы при этом тихонько обтекают и делают вид, что никаких потерь в Сирии они не несут, поскольку вклиниваться в открытый конфликт с турками Москва слишком уж боится. Кроме того, в противном случае Путину нужно признать присутствие своих вояк и наемников в еще одной стране, а официально "их там нет". Поэтому Анкара, пользуясь гибридной позицией террористов, молча их уничтожает.

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