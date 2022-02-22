Труба трубі Путіна: Німеччина заблокує російський "Північний потік-2"

Олаф Шольц / ОПУ

Російська газова труба "Північний потік-2" та всі мільярди доларів, які на неї витрачені, з 22 лютого перетворюється на ніщо.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" буде зупинено.

Такою стала реакція на цинічний акт агресії Росії проти України.

Німецький канцлер, який до останнього намагався вирішити питання мирним шляхом та навіть вмовляв Путіна проявити благорозумність, нарешті зрозумів, щро має справу с психічно хворою людиною. Після цього Шольц звернувся по лікування до фахівців Мінекономіки ФРН.

Очікується, що це лише одна з багатьох кар від цивілізованого світу, що будуть виховувати Росію та росіян, які стали заручниками Путіна.

До речі, російський фондовий ринок та рубль ще до офіційних заяв про санкції почали стрімки шлях у безодню - сьогодні російська економіка втратила вже чверть своєї вартості. І це лише початок.