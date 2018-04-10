Третий звонок для власти немногих: Как разваливается Россия

12:15 , Сегодня , Сегодня

"Ножки Буша" как напоминание, что ждет Россию и русских

Автор Без Табу объясняет, насколько болезненными для России оказались новые санкции Запада, а также напоминает, что «черный понедельник» касается не только русских олигархов, но и каждого россиянина.

У кризисов не бывает выходных. Это не войны античных времен, которые можно было прервать на время Олимпиады, дав тем самым возможность конфликтующим сторонам обдумать свои действия. Если уж экономика рушится, то по алгоритму цугцванга. Особенно если это касается тоталитарных государств с авторитарным режимом правления. И даже самые живучие под гнетом санкций рано или поздно могут развалиться.

Россия как правопреемница СССР находилась в шаге от краха в начале девяностых, когда в Москве среднемесячная зарплата не превышала десяти долларов. Западным странам во главе с США даже толкать стратегического противника к пропасти не нужно было – хватило бы и одного пугающего взгляда. Но соображения сиюминутной выгоды в итоге победили радикальные планы на далекое будущее, поскольку перед некогда загнивающими капиталистами (по версии Кремля, разумеется) открывался огромный и практически никем не освоенный рынок любых товаров и услуг.

В конце девяностых государству со столицей в Москве, казалось, тоже пора петь отходную. Объявление дефолта обычно означает невозможность и неспособность расплатиться по счетам как с заграничными кредиторами, так и с заемщиками внутри страны. Даже транши МВФ не оказывали существенного влияния на ситуацию. Но «Семибанкирщине» и прочему окружению дряхлеющего Ельцина удалось тонко уловить изменение ситуации на рынке нефти и газа – уже в начале первого срока Путина о катастрофе 1998 года никто не вспоминал.

Но события последних месяцев вынуждают прежде всего вспомнить поговорку о Боге, любящем троицу. Ведь сейчас западные санкции нанесли прямой удар по системообразующей группе российских олигархов. Ведь и в позапрошлом десятилетии, и после кризиса 2008-09 годов именно крупный бизнес под крылом Кремля каким-то чудом вытаскивал Россию из трясины. Сейчас тащить уже нечем, поскольку руки оказались связаны новым пакетом санкций. И на благосостоянии кремлевской элиты это также сказалось.

Наибольшие потери понес Олег Дерипаска, стоимость активов которого за воскресенье сократилась практически на четверть. Впрочем, полтора миллиарда – дело наживное, если иметь пространство для маневра. А этим алюминиевый воротила похвастаться уже не может в силу умноженной на ноль деловой репутации. И не поймешь сразу, что по ней ударило сильнее, трагикомичный секс-скандал или справедливые обвинения в финансировании международных злодеяний Путина, выдвинутые американцами.

Впрочем, не обязательно попасть в опалу на Западе, чтобы получить мощный удар по собственному кошельку. Владимиру Потанину, например, ничто не предвещало потери 1,3 миллиардов долларов. Ни он сам, ни принадлежащий ему «Норильский никель» в санкционных списках не значатся. Но в мире уже четко уловили тренд ненадежности русского бизнеса. И это еще только цветочки, ведь зарубежные инвесторы наверняка ускорят свой исход из России. По крайней мере, так поступят те, кому есть что терять.

Как ни странно, но даже на фоне суммарных потерь в 12-16 миллиардов долларов среди российских олигархов нашлись счастливчики, которые не то чтобы вышли в ноль, но хотя бы не лишились слишком многого. Тот же Сергей Галицкий недавно в добровольно-принудительном порядку отдал государству за гроши сеть супермаркетов «Магнит», чьи акции обесцениваются уже в других руках. Но в основном окружающие Путина миллиардеры и госкорпорации понесли практически невосполнимые в теории потери.

Искандеры более не смеются

На практике же в Кремле нашли ожидаемый выход. Точнее говоря, никакой это не выход, поскольку трудно придумать что-то глупее возмещения потерь олигархов за счет государственной казны. В российских закромах уже и так гуляют сквозняки и дохнут мыши, а теперь население наверняка попросят затянуть пояса настолько туго, насколько это вообще возможно. Что останется делать 75 процентам граждан РФ, переизбравшим Путина? Правильно, поклониться царю в ноженьки и поблагодарить за то, что хоть не заставил отдать эти пояса Дерипаскам да Керимовым. Не впервой же. И при этом почти никто не озвучивает потерь стопроцентно государственных компаний, акции которых за день суммарно подешевели почти на 60 миллиардов.

И начинает это все напоминать даже не 1985 год, когда для отвода глаз от надвигающегося краха пришлось пускать в ход «гласность», «ускорение» и прочие горбачевские методики, а 1917-й. Ведь смена власти в царской России начиналась именно как хлебный бунт, когда в продаже не было дешевых сортов хлеба, зато недоступных для пролетариата французских булок имелось с лихвой. Сейчас все идет к повторению того сценария с поправкой на реалии современности. Режим Путина преспокойно возвращает своеобразные должки олигархам, которые когда-то и привели к власти коротышку с Васильевского острова. И забывает при этом о простом народе. А выжить в наше время на 200 долларов в месяц в Москве, пожалуй, даже тяжелее, чем в 1992 году на 10.

Так что не стоит удивляться, если Россия перейдет от полураспада к распаду на фоне даже не гражданской войны, а всеохватывающего голодного бунта. История же имеет свойство повторяться, но кремлевские горе-стратеги, кажется, никогда об этом особо не задумывались. А зря, ведь олигархия как эталонная «власть немногих» обычно приходит к столь печальному концу независимо от обстановки в мире.

Виталий Могилевский, Без Табу