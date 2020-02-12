Трекинг посылок из Китая
То, что покупать в Китае выгодно — это общеизвестный факт. И удовольствие от шопинга портит только долгий срок ожидания посылки, во время которого неизвестно где она, и что с ней происходит, отправлен ли груз вообще.
Сотрудничество с ответственной компанией-перевозчиком, имеющей в команде квалифицированных сотрудников, легко решит вопрос с такой неопределенностью. Meest China может предложить своим клиентам популярные и уникальные услуги, позволяя сэкономить время и средства. А главное – абсолютную прозрачность процесса доставки.
Отследить посылку из Китая – просто
Как бы строго компания не относилась к своим обязанностям, получателю будет комфортнее и спокойнее точно знать, что с его посылкой. С Meest China это действительно просто. Несмотря на то, что компания каждый день оперирует большим количеством грузов, каждый клиент может контролировать передвижение своего, как по территории Поднебесной, так и по Украине. В любой момент отследить посылку с Китая по трек номеру можно прямо на сайте https://meest.cn/tracking, и с максимальной точностью узнать ее статус и местоположение.
Знать информацию о товаре не только приятнее и спокойнее, но и полезно. Это поможет избежать многих хлопот:
- не нужно названивать менеджеру для уточнения дат и сроков – это можно сделать в личном кабинете;
- можно планировать свое время, не боясь пропустить прибытие посылки;
- нет стрессовой ситуации, когда деньги уплачены, а дальше неизвестность.
- Имея конкретное представление о грузе, можно спокойно заниматься делами, уезжать в отпуск, строить и корректировать планы с партнерами.
Примерные сроки известны заранее. Авиаперевозки занимают до 12 дней, железнодорожные – до 45. Кроме того, на сайте компании размещен актуальный график общих доставок.
Трекинг посылок из Китая становится доступным после регистрации покупок в личном кабинете. Сделать это несложно, следуя пунктам доступно написанной инструкции. В любом случае, менеджеры компании всегда придут на помощь.
Трекинг и другие услуги
Смысл закупок в Китае – получить качественный товар за умеренную цену. Чтобы ожидание и отслеживание были ненапрасными, хорошо бы знать заранее, соответствует ли товар заказу и потраченным на него деньгам. Компания Meest China предоставляет своим клиентам эту и другие возможности удобной и безопасной доставки. В перечень дополнительных услуг вошли:
- контроль товара на наличие брака или по заданным параметрам с предоставлением отчета (некондиция будет возвращена продавцу);
- объединение (консолидация) всех покупок в одну посылку, что приводит к существенной экономии, и просто удобно для отслеживания и получения;
- переупаковка для лучшей сохранности товара в пути;
- оформление таможенных документов компетентными узкопрофильными специалистами.
- Это избавит от разочарования при получении долгожданной посылки и лишних расходов на пересылку. Индивидуальный подход, гибкая ценовая политика и надежность ответственной логистической компании позволяют сделать шопинг в Поднебесной комфортнее и финансово выгоднее.