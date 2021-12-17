Топ-7 Youtube-каналов для изучения английского

17:15 17 декабря,

Сегодня интернет даёт нам всем прекрасную возможность изучать английский язык, не выходя из дома и при этом экономить на обучении.

Для этого нужно лишь найти эффективный источник для получения знаний и научиться контролировать себя, чтобы процесс обучения был достаточно быстрым и при этом увлекательным.

Мы подобрали для вас семь каналов на платформе Youtube, где все желающие могут начать изучать английский язык. Данная статья является небольшой экскурсией по этим каналам, после прочтения которой вы сможете понять, какой из них подходит вам лучше всего.

Очень продуктивный канал, где есть абсолютно всё, для самостоятельного изучения иностранного языка.

Если говорить о преподношении материалов, то преподаватель максимально просто и доступно объясняет каждую тему. Причём ролики разбиты не только на классические темы, такие, как разбор и изучение фразовых глаголов, настоящее, прошедшее и будущее время.

Но есть большое количество плейлистов, разделённых на такие темы, как «50 простых фраз на каждый день», «короткие истории», «английский для начинающих» и так далее. И при всём этом, ведущая канала очень привлекательная девушка, которую действительно приятно и интересно слушать.

Если вы только начали изучать язык, то здесь вы вряд ли что-то сможете разобрать. Так как канал иностранный, а большое разнообразие обучающих роликов с участием разных людей записаны носителями языка, то вам останется лишь на слух воспринимать оригинальную речь, причём с разговорной скоростью.

Но это неплохой вариант для имеющих средний или высокий уровни знания языка. Одним словом, канал не для практики, а для восприятия языка на слух.

TedTalks

Здесь, конечно немного проще, чем в предыдущем варианте. Видео, загруженные в плейлисты, имеют субтитры на русском языке. Но никаких обучающих видео-уроков вы не найдёте.

Основу канала составляют фрагменты выступлений, видео-обращения директоров различных организаций и так далее. Поэтому данный канал можно рассматривать лишь как теоретическое пособие по речевому восприятию произношения носителями, что, в принципе, тоже хорошее дополнение к другому методу.

AngloLink

Иностранный канал, дающий уроки по изучению английской грамматики, адаптированный под русскоязычную аудиторию (с субтитрами). Достаточно интересное преподавание с примерами и презентациями.

Но, опять-таки, если перед вами цель изучить грамматику, а вы только начали учить язык, то здесь вам будет непросто. Но, как вариант, можно, например, изучить грамматику на русском канале, а потом ту же тему пройти на этом. Это будет очень даже неплохая практика.

Английский как по нотам

Очень интересный канал с необычным подходом к изучению. На примерах современных песен или видео-игр, автор даёт понятия грамматики и произношения тех или иных фраз и слов.

Причём, во время звучания зарубежной песни можно внизу экрана видеть субтитры и на русском и на английском языках, что позволяет лучше усваивать материал. Здесь будет интересно как новичкам, так и владеющим достаточными знаниями английского.

Learn English with Alex

Иностранный канал для изучения английского языка, но никак не адаптированный под русскую аудиторию. Да, материала здесь достаточно, но лишь для тех, кто владеет разговорным языком и углубленно изучает грамматику. Новички разобраться просто напросто не смогут.

English Anyone

Те, кто недавно начал изучать язык, здесь смогут найти для себя только очень красиво звучащий английский и субтитры на том же языке. Понять все нюансы фонетики или грамматики удастся лишь свободно говорящим пользователям.

Можно использовать этот канал для прослушивания английского языка без какого-либо акцента, так как автор роликов говорит на чистом американском.

Подводя итоги, можно разделить все эти каналы на две группы. Одна для русскоговорящей аудитории, новичков в изучении, а вторая — для свободно владеющих языком или тех, кто нарабатывает навыки восприятия английского на слух.

Но на начальном этапе рекомендуем обратить внимание на канал Оксаны Долинка (youtube.com/c/OXANADOLINKA ), где очень грамотно, чётко и при этом интересно преподносится весь материал, необходимый для грамотного подхода к изучению английского.