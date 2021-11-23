Топ-5 закладів Хмельницького, де готують смачну піцу

08:24 23 ноября,

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Monopizza в Хмельницькому – це мережа ресторанів, що працюють в сегменті корисної їжі. Тут ви можете купити піцу, фокачу, салати, десерти, напої.

Заклади в Хмельницькому з доставкою додому: огляд

У Хмельницькому працює близько 30 точок, які орієнтовані на приготування італійських страв. Більшість із закладів забезпечує швидку доставку.

Monopizza

Це новий бренд ресторанів зі смачною піцою та швидкою доставкою.

Короткий опис:

використання натуральної закваски замість дріжджів;

заміс і розкочування автоматизовані;

різноманітне меню, більше 18 видів начинки.

Доставка займає 35-45 хвилин.

La pizza

Друге місце – піцерія, де готують класичні страви: Марінару, Маргариту, Карбонару. Заклад більше орієнтований на внутрішнє обслуговування, ніж доставку. При завантаженості доріг замовлення доведеться чекати 1,5-2 години.

Мама Мія

Незважаючи на італійську назву, тут готують піцу, суші, бургери.

Короткий опис:

швидка доставка;

оформлення замовлення по інтернету;

невеликий вибір страв.

Заклад пропонує послуги з організації заходів всередині основного приміщення або на виїзді.

Челентано

Ресторан для дітей і дорослих з хорошим меню.

Короткий опис:

зручний сайт для онлайн-замовлення;

є мобільний додаток;

різноманітне меню.

Недоліком закладу вважають віддаленість від центру міста. Через це в будні дні доставка затримується до 2 годин.

Мрія

Мережа пекарень, де готують смачну випічку.

Короткий опис:

можна замовити страви італійської або європейської кухні;

є доставка і самовивіз;

діють акції та знижки.

Заклад орієнтований на приготування дріжджової піци з класичним наповнювачем.

Monopizza – новий бренд

Мережа ресторанів продовжує завойовувати країну. Відмінність закладу від конкурентів – орієнтування на тренд здорового харчування і включення в меню нових смаків.

Що замовити

Крім класичних рецептів, відвідувачам подобається поєднання овочів, риби, сиру і фруктів.

Якщо ви любите традиції Італії, то замовляйте Маргариту, Марінару або П'ять сирів. Коли захочеться чогось нового, зверніть увагу на коржі з крем-сиром і шматочками запеченого перцю.

Крім піци, є й інші страви:

фокача (це традиційний італійський хліб);

салати із зеленню і сиром;

авторські десерти з печивом або насінням чіа;

напої.

Наповнивши кошик декількома позиціями, ви створите повноцінне меню для святкового столу чи організуєте обід або вечерю.

Фокача – відмінне доповнення. Хліб часто використовують у вигляді закуски. Monopizza пропонує цікаву подачу: корж розрізають навпіл, наповнюють сирною або рибною начинкою, залишають для просочення, потім подають до столу. Такий варіант стане самостійною стравою або швидким перекусом.

Як замовити

На сайті проста навігація. Позицію меню потрібно додати в кошик, потім оформити замовлення, використовуючи для визначення адреси сервіс геолокації. Доставку можна оплатити готівкою або банківською картою.