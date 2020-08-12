Топ 5 производителей теплых полов по версии ЭТ-Маркет

Системы обогрева пола пользуются заслуженной популярностью у жителей нашей страны. Такие решения используют не только для обустройства дополнительного источника тепла, но и в качестве основного отопления.

Немаловажным фактором при выборе является торговая марка, под которой выпущен теплый пол. Кроме того, если продукция бренда востребована у потребителей, значит она имеет соответствующие их пожеланиям технические характеристики, обладает надлежащими качеством и надежностью. Ну и, конечно, цена вопроса также имеет значение.

Известный украинский интернет магазин долговечных и недорогих систем обогрева пола Эт-Маркет: https://et-market.com.ua/ решил составить рейтинг производителей в зависимости от объема продаж за последние полтора года. И с таким критерием не поспоришь — ведь покупатели "голосовали" "своими кровными", что по праву считается самым объективным и непредвзятым способом выявления настоящих лидеров рынка. Давайте же узнаем, какие результаты были в итоге получены.

Когда за каждого из попавшего в пятерку лучших "краснеть" не придется

Стоит отметить, что среди лидеров оказались известные и не первый год пользующиеся спросом у покупателей торговые марки. Что не удивительно — руководство ведущих компаний понимает: завоевать репутацию и лидерские позиции на рынке чрезвычайно трудно, а потерять можно буквально за одно мгновенье. Итак, начнем!

5 место. Woks (Украина)

Открывает «великолепную» пятерку продукция отечественного завода «Одескабель». Теперь жители нашей страны знают, что Одесса — это не только море, пляжи, Привоз и неповторимый местный юмор. Здесь делают отличные системы обогрева с прекрасным соотношением цены и качества. Теплый пол Woks — это недорогие решения на основе обычных и тонких греющих кабелей, а также нагревательных матов.

4 место. Hemstedt (Германия)

Теплый пол Hemstedt — это сочетание передовых технологий, высочайшего качества и продуманной ценовой политики. Надежность и долговечность систем бренда по достоинству оценил немецкий союз электротехников. Его официальный допуск сродни советскому Знаку Качества. Как видим, немцы славятся не только своими великолепными автомобилями и потрясающим пивом. Системы обогрева пола они также умеют делать.

3 место. Extherm (Германия)

Без преувеличения — немцы наступают! В рейтинг попала еще одна торговая марка из Германии: открывает тройку призеров теплый пол Extherm. Компания выпускает качественные и надежные греющие кабеля и нагревательные маты по удивительно доступным ценам. Даже не верится, что легендарное немецкое качество может стоить так дешево. Приходиться признать, что бюргеры умеют экономить и знают толк в оптимальной организации производства.

2 место. Fenix (Чехия)

Еще один европейский производитель, который сумел наладить выпуск качественных, но недорогих систем обогрева. Сегодня теплый пол Fenix — это не только нагревательные кабеля и маты, но еще и инфракрасная пленка, чем могут похвастаться немногие производители в мире. Европейское качество по фактически украинским ценам — вполне понятно, что сердца отечественных потребителей были наповал сражены таким предложением из Чехии. И они ответили взаимностью — второе место и совсем небольшой отрыв от лидера.

1 место. Devi (Дания)

Легендарный датский производитель с многолетней историей доказал, что своим именем и репутацией он дорожит больше всего. Пускай теплый пол Devi имеет более высокую цену, чем предложения многих конкурентов, но ведь бренд — один из создателей отрасли и настоящий лидер рынка. Решения от Devi — это:

высочайшее качество, бесперебойная и надежная работа на протяжении долгих лет;

только собственные технологические разработки, применяемые при производстве греющих кабелей, нагревательных матов и терморегуляторов;

комплексный подход к реализации системы — под торговой маркой выпускается все, что необходимо для монтажа и функционирования теплого пола.

Вместо выводов

Подводя итоги можно отметить: "на коне" сегодня известнейший мировой бренд Devi и чешская торговая марка Fenix, выпускающая продукцию с оптимальным соотношением цена/качество. Радует, что в пятерке лучших нашлось место украинскому производителю.