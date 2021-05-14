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Топ-5 настольных игр, в которые не надоедает играть

Вчера, 22:28
Топ-5 настольных игр, в которые не надоедает играть - фото 1

Настольные игры переживают возрожденческий бум. Это кажется странным в эпоху цифры, но у настолок свои преимущества. В них можно играть всем, везде и бесконечно. Доказательство тому — бессмертные настольные игры, которые никогда не надоедают.

«Монополия»

Есть настольные игры вне моды и времени. Первое место среди них по праву принадлежит «Монополии». Экономическая стратегия, появившаяся в самый разгар Великой депрессии, стала легендой в мире настолок. Ее успех и тогда, и сейчас был впечатляющим. Чтобы выиграть в «Монополию», нужно построить финансовую империю, оставив соперников без гроша. Монополистом становится лучший игрок-стратег. Игра учит мыслить на несколько шагов вперед, делать грамотные вложения и просчитывать риски и прибыль. Чтобы идти в ногу со временем, нынешняя «Монополия» обзавелась POS-терминалом для расчета игровыми банковскими карточками. Кроме того, появились версии с пометкой «джуниор», адаптированные для малышей от 5 лет.

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«Имаджинариум»

«Имаджинариум» — русскоязычная версия популярной игры на ассоциации «Диксит». Игроки поочередно придумывают ассоциации к картинкам, а соперники должны их разгадать. Выиграет тот, кто даст больше правильных ответов. Различные по тематике наборы позволяют выбрать игру на любой вкус. Переходя от комплекта к комплекту, можно потренироваться в ассоциативной передаче самых разных картинок, а эффектное оформление карточек доставляет эстетическое удовольствие. «Имаджинариум» развивает воображение, заставляет нестандартно мыслить и очень нравится творческим натурам. Хотя самые интересные наборы адресованы подросткам и взрослым, есть упрощенные версии «Имаджинариума» для детей с добрыми и милыми картинками, чтобы не огорчить малышей.

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«Манчкин»

«Манчкин» привлекает неординарностью сюжета. Это забавная ролевая пародия на игры в стиле фэнтези. Переходя с уровня на уровень, игроки примеряют на себя фантастические образы (эльфа, клирика, вояки, вора и т. д.), спускаются в подземелья, сражаются с монстрами, хитрят, изворачиваются, воруют, удирают — словом, делают все, чтобы прийти к финальной схватке с лучшим набором приобретенных всеми правдами и неправдами «шмоток». Цель — достичь самого высшего, 10 уровня. Добраться туда непросто, но сам процесс захватывает с головой. Игра веселая, увлекательная, позитивная, с непредсказуемыми поворотами сюжета, что делает ее фаворитом у разных поколений игроков.

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«Каркассон»

В «Каркассоне» участники должны создать собственное королевство, подчиняя и осваивая территории вокруг одноименной крепости. Цель игры — привести королевство к процветанию. На подвластных землях игроки добывают полезные ископаемые, развивают инфраструктуру, строят дома, дворцы и храмы. Причем, в отличие от других подобных настолок, в «Каркассоне» нет открытого противостояния соперников. Выиграет тот, кто окажется более мудрым правителем и грамотно распорядится доставшимися ресурсами. Это отличная игра для семейного досуга, так как подходит для любого возраста и никого не ссорит.

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«Дженга»

Простая и незамысловатая игра появилась в 70-е годы ХХ века и сразу стала культовой. В «Дженге» сначала строится высокая башня из деревянных или пластиковых брусков. Затем участники поочередно вытягивают из ее основания по одному бруску и перекладывают наверх. Задача игроков — делать это максимально осторожно, чтобы башня не развалилась. Тот, на чьем ходе она рухнет, проиграет. Несмотря на простую игровую механику и отсутствие сюжета, «Дженга» уже 50 лет входит в топ самых популярных настольных игр в мире. Возможно, секрет в том, что в процессе игры создается позитивная атмосфера, которая отлично поднимает настроение и помогает забыть о проблемах.

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Настольные игры — универсальное развлечение, доступное каждому. Это одновременно отдых, зарядка для ума, лекарство от стресса и средство коммуникации. Настолки не надоедают, так как каждый раз открываются новыми гранями.

Играйте с удовольствием, и пусть удача будет на вашей стороне!

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