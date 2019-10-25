ТОП-5 лучших машинок для стрижки

Выбирать машинку для стрижки нужно правильно

Выбрать подходящее приспособление и для высококлассного стилиста, и для непрофессионального парикмахера не составит труда.

Качественный прибор любой категории можно приобрести, например, в интернет-магазине "АШАН", перейдя по ссылке https://auchan.ua/mashinki-dlja-strizhki/. А наша статья поможет сориентироваться в представленном на рынке ассортименте девайсов.

Важные параметры

Присматривая подобного рода устройство, ориентируйтесь, в частности, на такие показатели:

диапазон среза насадок (от 0,5 до 41 мм);

количество насадок ;

материал, из которого произведены ножи (сталь, титан, наличие алмазного напыления);

плавность, мощность и частота движений ножей (в среднем - 10 тысяч оборотов);

особенности ухода за девайсом.

Выбираем подходящее устройство

Итак, предлагаем вашему вниманию рейтинг оптимальных машинок для стрижки:

1. Panasonic ER-GP80

Профессиональный девайс. Высокая производительность, острые лезвия и эргономичная ручка — далеко не главные особенности данного прибора. Три насадки с Х-образными лезвиями способны функционировать в шести разных режимах и позволяют укорачивать шевелюру до 3–15 мм. Поворачивая диск, можно легко менять длину стрижки в диапазоне 0,8–2 мм. Надежное и качественное устройство. Время автономной работы — чуть меньше часа.

2. Philips HC7460 Series 7000

Профессиональная модель. Новые гребни с электрической регулировкой обеспечили седьмому поколению машинок известного бренда превосходную точность работы. Удобно расположенные кнопки помогают регулировать длину стрижки с шагом 0,2 мм. В целом приспособление может похвастать шестьюдесятью различными настройками длины от 0,5 до 42 мм. Есть режимы Turbo и DualCut для стрижки людей с нежной кожей головы. Заряда аккумулятора хватает на 120 минут автономной работы девайса.

3. Moser 1884 Li Pro

Полупрофессиональный прибор. Легкое устройство (вес — 265 г) с эргономичной ручкой и тихим мотором. Характерная особенность — съемный ножевой блок с лезвиями из легированной стали. Девайс позволяет регулировать длину стрижки от 0,7 до 3 мм. Прибор работает не только от сети. Благодаря литий-ионному аккумулятору он способен больше часа функционировать автономно.

4. Oster Clipper 616-91

Полупрофессиональный прибор. С помощью данного девайса делают стрижки длиной от 0,1 мм, захватывая рабочую область шириной 46 мм. Характерная особенность устройства — эргономичное расположение кнопок на боковой панели. Oster Clipper 616-91 отлично подойдет как для профессионала, так и для желающего стричься самостоятельно.

5. Wahl 8148-016

Профессиональная модель. Оснащена шестью насадками с диапазоном регулировки стальных ножей 3–25 мм. Данное устройство способно работать от сети (через энергосберегающий адаптер) или до 90 минут в автономном режиме.