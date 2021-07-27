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Топ-5 крутых идей подарков для подростка

10:01
Топ-5 крутых идей подарков для подростка - фото 1

Современных детей подросткового возраста очень сложно удивить. Но что делать, если хочется подарить ребенку по-настоящему яркие впечатления. Узнайте 5 крутых идей для поздравления подростка и начинайте планировать праздник заранее.

Видео и аудио оборудование

К 12 годам дети уже имеют свои увлечения и отличаются собственными музыкальными предпочтениями. Крутая акустическая установка, микрофон, оборудование для звукозаписи – такие подарки точно придутся по вкусу. Здесь https://1-m.com.ua/ удастся найти все необходимое по доступной цене. А еще консультант подскажет, чем именно побаловать ребенка определенного возраста.

Гитара

Если подарить такое музыкальное приспособление ребенку, можно быть спокойным, что именинник станет больше времени проводить без телефона. Обучение на гитаре отвлекает от компьютерных игр, позволяет тренировать внимание и память. А еще с гитарой у подростка есть все шансы завоевать популярность среди ровесников. Исполняя современные треки с помощью такого музыкального инструмента, удастся стать душой компании.

Сертификат на полет над городом

С 12 лет дети уже допускаются к экскурсионным полетам на вертолете или воздушном шаре. Такой подарок точно оставит в памяти именинника множество положительных эмоций. Ребенок сделает много снимков и похвастается ими своим одноклассникам. Еще один способ обрести популярность.

Брендовая парфюмерия

Выбирая подарок для ребенка нужно понимать, что у подрастающего человека уже появляются «взрослые» интересы. Ребята хотят нравиться представителям противоположного пола, но еще не могут себе позволить дорогие покупки. Брендовые духи станут для ребенка отличным подарком. А родители смогут понять, что у ребенка появилось серьезное увлечение, когда он начнет пользоваться парфюмерией еще более интенсивно.

Смартфон с большим объемом памяти

Если нет времени искать что-то оригинальное, можно выбрать смартфон. Но предпочтение нужно отдавать современным моделям с большим объемом памяти, чтобы можно было записывать больше видео для популярных социальных сетей.

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