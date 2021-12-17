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Топ-10 самых ожидаемых сериалов в 2022 году

15:53
Незабаром! - фото 1
Незабаром!

Портал IMDb представил список из 10 самых ожидаемых сериалов 2022 году по версии пользователей сайта.

Девять из десяти - это сериалы по комиксам, фентази или фантастика.

Первое место занял спин-офф «Игры престолов» под названием «Дом дракона». Следом идет сериал во вселенной «Властелина колец», а замыкает тройку лидеров «Пэм и Томми» про барабанщика Mötley Crüe и актрису Памелу Андерсон.

Байопик про культовую парочку - единственное исключение из ярчайшего списка супергероики, историй далекой-далекой галактики и вариаций на тему классики фентази.

Самые ожидаемые сериалы 2022:

  1. «Дом дракона»;
  2. «Властелин колец»;
  3. «Пэм и Томми»;
  4. «Песочный человек»;
  5. The Last of Us;
  6. «Оби-Ван Кеноби»;
  7. «Женщина-Халк»;
  8. «Мисс Марвел»;
  9. «Миротворец»;
  10. «Лунный рыцарь».
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Властелин колец Дом Дракона Кеноби Женщина-Халк Мисс Марвел Шоубіз Новости сериалов
Мир фантастики
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