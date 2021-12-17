Топ-10 самых ожидаемых сериалов в 2022 году

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Портал IMDb представил список из 10 самых ожидаемых сериалов 2022 году по версии пользователей сайта.

Девять из десяти - это сериалы по комиксам, фентази или фантастика.

Первое место занял спин-офф «Игры престолов» под названием «Дом дракона». Следом идет сериал во вселенной «Властелина колец», а замыкает тройку лидеров «Пэм и Томми» про барабанщика Mötley Crüe и актрису Памелу Андерсон.

Байопик про культовую парочку - единственное исключение из ярчайшего списка супергероики, историй далекой-далекой галактики и вариаций на тему классики фентази.

Самые ожидаемые сериалы 2022: