Террористы приговорили журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы

Станислава Асеева посадили на 15 лет

Во вторник, 22 октября, российские оккупанты объявили о вынесении обвинительного вердикта для захваченного ими в 2017-м году Станислава Асеева. Ни в чем не повинного патриота решили посадить на 15 лет.

Автора колонок "Зеркала недели" и "Донбасс.Реалии" о жизни в "республике" обвинили в "шпионаже", "организации экстремистской организации", "подстрекательстве к шпионажу", "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности".

Боевики утверждают, что приговор Асеева уже "вступил в законную силу". Его отправили в колонию строгого режима.

Формулировка "преступлений" журналиста поражает:

"Следователи установили, что с марта 2015 года по 11 май 2017-го, являясь участником экстремистского сообщества, за материальное вознаграждение, посредством каналов электронной почты, направлял участникам сообщества, подготовленные им материалы, негативно освещающие деятельность органов власти, правоохранительных органов и военных формирований "ДНР".

Кроме того, оккупанты обвинили молодого человека в сотрудничестве с СБУ, а также "вербовал проукраински настроенных агентов для сбора информации".

Экс-нардеп Егор Фирсов осуждение известного журналиста назвал хорошей новостью, поскольку теперь наконец-то может быть разблокирован переговорный процесс об обмене Асеева на кого-либоо из оккупантов. Кроме того, условия содержания заложника Кремля в тюрьме могут быть намного лучше, чем на подвале и в СИЗО.

Как известно, Станислав Асеев был задержан боевиками когда вышел на акцию протеста против незаконного содержания под стражей Игоря Козловского. Террористы не знали, что захватили мужчину, который пишет статьи для украинских изданий под псевдонимом Станислав Васин до тех пор, пока об этом на написали коллеги похищенного.

Самого же Козловского не так давно обменяли.