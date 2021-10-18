Терористи заблокували роботу місії ОБСЄ на Донбасі

ОБСЄ зупиняє роботу на Донбасі

ОБСЄ призупинила свою спостережну місію на сході України після протестів біля її штаб-квартири в окупованому Донецьку.

"Через стурбованість за нашу безпеку і з правил і міркувань безпеки ми призупинили наші операції", - заявив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

У середу, 13 жовтня, українські військовослужбовці затримали чоловіка, який під приводом розмінування території вів розвідку залишених Збройними силами України позицій поблизу Золотого. Пізніше виявилося, що затриманий - громадянин Росії Андрій Косяк, який має довгий список злочинів проти України.

Служба безпеки України встановила, що Косяк здійснював розвідку, він має кримінальне минуле. Йому оголосили підозру. На мобільному пристрої даного представника незаконних збройних формувань українські силовики виявили відео його участі в обстрілі позицій ЗСУ.

Медіа РФ ввечері в четвер опублікували реакцію представників ОРЛО на затримання Косяка. "ЛНР припинила всі контакти з Києвом у Спільному центрі з контролю за припиненням вогню до повернення свого офіцера, затриманого вчора київськими силовиками на лінії розмежування. У Луганську заявляють, що офіцер був затриманий під час узгоджених з ОБСЄ робіт на КПП "Первомайськ - Золоте", - йшлося в повідомленні.

Терористи нагнали масовку для "пікету"

У суботу близько 200 людей "пікетували" спостерігачів ОБСЄ, вимагаючи звільнення "офіцера" бойовиків, затриманого українськими військовими минулого тижня.

Місія ОБСЄ вже стикалася з протестами окупантів, але цього разу демонстранти заблокували вхід до готелю, де базуються спостерігачі.