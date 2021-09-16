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Терорист Лавров живе за рахунок олігарха Дерипаски та всюди катає коханку з її ріднею

21:39
Таємне життя путіноїдів - фото 1
Таємне життя путіноїдів

У вірного путінського прихвостня - міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова майже 20 років є коханка, яка впливає на справи МЗС РФ, а сам чиновник живе за рахунок олігарха Олега Дерипаски.

Про це йдеться у розслідуванні "Важных Историй" та сайту Олексія Навального

Виявилось, що в Лаврова вже майже 20 років є коханка, яку всі в МЗС сприймають як його єдину дружину. Коханка Лаврова має великий вплив в МЗС РФ і через неї навіть звільнили кількох чиновників. При цьому жінка займається акторством і працює в кіноіндустрії.

Жінку звуть Світлана Полякова, у неї великий автопарк і багато нерухомості, а падчерка Лаврова - Поліна Полякова придбала елітну нерухомість в Лондоні за 4,4 млн фунтів, коли їй був 21 рік.

Полякова та її дочка, а також ймовірна теща Лаврова часто супроводжують його під час міжнародних офіційних візитів за кордон.

У жінок немає посад в МЗС РФ, проте вони подорожують з російською делегацією за державний рахунок і вказують метою своїх візитів дипломатичні зустрічі.

 

Крім того, таємна сім'я Лаврова постійно відпочиває на віллах і яхтах Дерипаски за кордоном і в Росії.

Розслідувачі вважають, що Лавров лобіює інтереси Дерипаски у владі. Зокрема, він допомагав олігарху отримати американську візу.

Також він вирішував бізнес-питання Дерипаски у Гвінеї, де у олігарха є виробництво, а на Ямайці - домігся інвестицій глинозему для компанії "Русал".

Санкції Заходу проти компаній Дерипаски Лавров називає "русофобією, схожою на геноцид".

Коханка Лаврова - розслідування:

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Сергей Лавров Коррупция Алексей Навальный Новини Россия
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