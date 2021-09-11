Теплоход "Ракета" відновив рейси Дніпром

"Ракета" на Дніпрі / МКІП

У Каневі 11 вересня пришвартувався перший пілотний рейс теплоходу "Ракета" за маршрутом Київ-Канів.

Про це у Телеграмі повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Зранку відправили пасажирів, що долучились до фокус-групи та разом із соціологами допоможуть зробити майбутні регулярні подорожі для мандрівників максимально комфортними. Так, ми досліджуємо можливості відновлення регулярних туристичних маршрутів, розглядаючи також варіанти співфінансування таких програм із боку держави", - прокоментував Ткаченко.

Міністр також анонсував, що мінімум два маршрути з Києва - в Канів та Чорнобиль - можуть регулярно запрацювати вже з наступного року.

"Ці маршрути мають величезний потенціал для внутрішнього і не тільки туризму. Головне, вони формують традицію подорожей на вихідні. З такими мальовничими річками, які є в нашій країні, соромно не використовувати такий шанс. День на теплоході – це завжди незабутні емоції", - додав урядовець.