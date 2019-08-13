Теперь Люкс ФМ вещает и в Казахстане!

Радио Люкс выходит на международный рынок

АО "ТРК Люкс" стало первым медийным холдингом в Украине, который продал франшизу радиостанции за границу.

Отныне "Развлекательное радио №1 "Люкс ФМ" будет вещать и в Казахстане, при этом покрывая более 46% территории страны. Речь в прямом эфире стартовало сегодня, 13 августа 2019 года.

Партнеры из Казахстана признались, что довольно придирчиво и долго выбирали с кем работать среди российских и украинских радиостанций - потенциальных партнеров. Но в итоге остановили свой выбор именно на "Люкс ФМ", как на уникальном продукте, который ярко выделяется среди конкурентов.

"Мы выбрали Люкс ФМ спустя, что нам понравился музыкальный формат, потому что станция является лидером на рынке Украины, а также профессиональный подход и помощь команды в организации вещания станции в Казахстане. Уверены, что данный формат будет востребован на территории Казахстана. Запуск новой радиостанции придаст новый импульс развитию медиарынка Казахстана и надеемся, что радиослушатели по достоинству оценят интересный контент и формат радиостанции", - прокомментировал генеральный директор Тандем Медиа Group, которые приобрели франшизу, Тимур Сатибалдин.

Генеральный директор радио "Люкс ФМ" Роман Андрейко также поделился впечатлениями от выхода на международный рынок. Он отметил, что этому помог креатив:

"Ми запустили свій проект в середині 90-х і починали реально “з нуля”: створення назви, логотипу, а згодом розвиток бренду і радіомережі. Ми пішли складнішим шляхом, ніж наші конкуренти, але нам вдалось зробити його одним із найуспішніших на ринку! А зараз ми пишаємося тим, що можемо експортувати свій успішний бренд! В планах – створення по справжньому міжнародного бренду, і ми над цим працюємо. Казахстан – це перша ластівка!".

Какой будет радиостанция в Казахстане, рассказал продюсер "Люкс ФМ" Евгений Фешак:

"Ми дуже пишаємося тим, що першими саме серед українських радіостанцій вийшли на міжнародний рівень. Люкс ФМ не просто помітили серед конкурентів, його обрали! Для нас це багато значить тому, що наша радіостанція – це класний настрій, і це ми доводимо перш за все своїм унікальним контентом. Те, що ми вийшли на міжнародний рівень означає, що класний настрій зараз затребуваний! В Казахстані будемо продовжувати пропагувати його своїм брендом. Плануємо зробити там грандіозну акцію LuxFmPartyTour з топовими зірками, провести багато наших чудових акцій, які вже успішно організовували в Україні. Ми поділимося досвідом запуску найкреативнішого продукту серед радіостанцій".

В целом "Люкс ФМ" можно будет услышать в семи городах Казахстана: Алматы, Шимкет, Кызылорда, Атырау, Усть-Каменогорск, Шымкент, Талдикурган.

Включайте настроение вместе с "Люкс ФМ"! Теперь и в Казахстане!!!