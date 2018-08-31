Телеканал Би-би-си показал фильм о "российском Крыме" и счастье в РФ

14:20 , Сегодня , Сегодня

Саймон Рив побывал в Крыму и снял пропагандистскую передачу

В эфиреле канал Travel+adventure, который относится к британскому Би-би-си, показали документальную передачу "Путешествие Саймона Рива" о жизни в стране-агрессоре России.

При этом ведущий рассказал о том, насколько хороши здравницы "российского Крыма" и как минздрав страны-террориста начал реализацию программ оздоровления населения.

В Армянске съемочная группа канала, судя по всему, не побывала.

Гневный пост-рецензию после просмотра пропагандистского шоу написала на своей странице в Facebook харьковчанка Татьяна Косолапова. По ее словам, Саймон Рив с нескрываемым удовольствием рассказал о том, что "Россия пришла на полуостров всерьез и надолго".

Прогнулся ведущий под Путина и когда говорил о Санкт-Петербурге. По крайней мере, достоинством этого города Рив назвал именно то, что в нем родился "великий" ВВХ.

"Описание города на Неве начинается со здания, где Путин занимался дзюдо. Вот это лизнули! Достоевский? Пушкин? Не, не слышали. Я даже не знаю, как комментировать такое. Уши торчат такие высокоскрепные, что просто нет слов", - написала пользователь.