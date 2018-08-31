Томос Олег Сенцов война на Донбассе

Телеканал Би-би-си показал фильм о "российском Крыме" и счастье в РФ

14:20, Сегодня
Саймон Рив побывал в Крыму и снял пропагандистскую передачу - фото 1
Саймон Рив побывал в Крыму и снял пропагандистскую передачу

В эфиреле канал Travel+adventure, который относится к британскому Би-би-си, показали документальную передачу "Путешествие Саймона Рива" о жизни в стране-агрессоре России.

При этом ведущий рассказал о том, насколько хороши здравницы "российского Крыма" и как минздрав страны-террориста начал реализацию программ оздоровления населения.

Крымчане сняли жуткое видео с кислотоотстойника в Перекопе (ВИДЕО)

В Армянске съемочная группа канала, судя по всему, не побывала.

Гневный пост-рецензию после просмотра пропагандистского шоу написала на своей странице в Facebook харьковчанка Татьяна Косолапова. По ее словам, Саймон Рив с нескрываемым удовольствием рассказал о том, что "Россия пришла на полуостров всерьез и надолго".

Прогнулся ведущий под Путина и когда говорил о Санкт-Петербурге. По крайней мере, достоинством этого города Рив назвал именно то, что в нем родился "великий" ВВХ.

Телеканал Би-би-си показал фильм о 'российском Крыме' и счастье в РФ - фото 144562

"Описание города на Неве начинается со здания, где Путин занимался дзюдо. Вот это лизнули! Достоевский? Пушкин? Не, не слышали. Я даже не знаю, как комментировать такое. Уши торчат такие высокоскрепные, что просто нет слов", - написала пользователь.Телеканал Би-би-си показал фильм о 'российском Крыме' и счастье в РФ - фото 144561

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
пропаганда Россия Крым журналистика Новости
Без Табу
Другое на тему
Кирилл долго разглагольствовал ниочем, но умоляющий взгляд говорил сам за себя - фото 1
Гундяев встретился с Варфоломеем и не остался на историческое собрание
14:40, Сегодня
В Украине поднимут минимальные пенсии - фото 1
Под елочку: Кабмин планирует поднять пенсии и минимальные зарплаты
13:00, Сегодня
В окружении террористов - фото 1
Смерть новоросса: Почему украинцам не стоит скорбеть по Кобзону
12:45, Сегодня
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
В окружении террористов - фото 1
Смерть новоросса: Почему украинцам не стоит скорбеть по Кобзону
12:45, Сегодня
Пост зіц-голови сдав - фото 1
Прямий ефір для адвоката диявола: Навіщо Андрію Портнову канал NewsOne
18:35, 30 августа
Умер Кобзон - гражданин "ДНР" и фанатик "русского мира" - фото 1
Советский певец и фанатик «русского мира»: Биография Иосифа Кобзона
14:35, 30 августа