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Телефони Xiaomi в окупованому Криму перетворились на камені з Піднебесної

11:41
Дочекалися? - фото 1
Дочекалися?

Виробник смартфонів Xiaomi заблокував свої апарати в окупованому Росією Криму, а також на Кубі, в Ірані, Сирії, Північній Кореї та Судані, які потрапили під санкції за свою нелюдську політику.

Користувачі смартфонів в соцмережах із зазначених регіонів поскаржилися на відключення нових апаратів і повідомлення про те, що політика Xiaomi «не дозволяє продаж або надання продукту на вказаній території».

У такий спосіб телефони Xiaomi в Криму перетворились на високотехнологічні камені. Можливо, з неба. Вірніше - з Піднебесної.

Телефони Xiaomi в окупованому Криму перетворились на камені з Піднебесної - фото 209115

Xiaomi таким чином почала боротьбу з нелегально ввезеною продукцією, але теоретично це може торкнутися багато більшого числа користувачів по всьому світу. Поки під блокування потрапило лише певне коло власників смартфонів.

ЗМІ і частина користувачів у соцмережах зазначають, що блокування можна обійти після перепрошивки операційної системи. Також блок не працює на апаратах, які були активовані в інших регіонах, а потім ввезені на «закриті» території.

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