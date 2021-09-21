День Независимости Володимир Зеленський Кримська платформа Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Татусь пермського колумбайнера виявився терористом і воював за Донбасі

15:33
В Росії черговий колумбайнер влаштував бійню - фото 1
В Росії черговий колумбайнер влаштував бійню / Двач

20 вересня росіянин Тимур Бекмансуров влаштував криваву бійню в університеті російського міста Перм. Наступного дня з'ясувалися обставини, які призвели до трагедії.

Виявилось, що батько стрілка є російським терористом і в якості найманця воював на Донбасі і в Чечні.

Про це повідомив сусід Бекмансурових російському виданню Znak, попросивши не розголошувати його ім'я.

"Батько Тимура не живе з ними. Начебто десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з Чеченської війни найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, зокрема, на Донбасі", - зазначив чоловік.

Татусь пермського колумбайнера виявився терористом і воював за Донбасі - фото 209211

Також він розповів, що Тимур з дитинства був знайомий зі зброєю.

"Кілька батьківських стволів у цій квартирі досі зберігаються, Тимур на них і вчився стріляти", - зазначив чоловік.

За його словами, 38 тисяч рублів на рушницю, з якої Бекмансуров розстріляв учнів, дали йому влітку власні батьки.

"Вони з однокласником Володею їздили влітку всі разом на полігон пристрілювати його", - додав співрозмовник.

Стрілок тривалий час планував напад, збирав гроші на рушницю і ретельно готувався. Як виявилось, рушницю, якою вбивали росіян, купили за криваві гроші, які батько колумбайнера заробив за вбивства українців.

Нагадаємо, вранці 20 вересня в Росії у Пермському lержавному університеті сталася стрілянина. В результаті стрілянини шестеро осіб загинули, ще 29 постраждали. При собі у нападника знайшли рушницю Huglu Atrox Pump, патронташ, 100 патронів і сумку з документами.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
терроризм Війна на Донбасі Новини Россия
УНІАН
Другое на тему
Зеленський в ООН - фото 1
У Нью-Йорку розпочинається тиждень високого рівня ООН, Зеленский вже там
09:21
Осередок окупантів в Криму - фото 1
СБУ порушила карну справу за через фейкові "вибори" в окупованому Криму
Вчера, 21:07
Шмигаль обіцяє "жовту зону" - фото 1
Вже післязавтра Україна має опинитись у "жовтій зоні" карантину
Вчера, 14:22
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
16 вересня - день пам'яті Георгія Гонгадзе - фото 1
Смерть варта того, щоб жити: Як почував би себе Георгій Гонгадзе у сучасній Україні
16 сентября, 12:30
29 сентября 1941 начались расстрелы в Бабьем Яру - фото 1
Трагедия Бабьего Яра как пример двойственности московской пропаганды
15 сентября, 12:40
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:00