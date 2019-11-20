Атака в Керченском проливе Владимир Зеленский война на Донбассе

Танцовщик-фанат Путина просит Зеленского пустить его в Украину

Вчера, 20:20
Полунин ждет, что Зеленский воплотит его мечту - фото 1
Полунин ждет, что Зеленский воплотит его мечту

Известный артист балета украинского происхождения с российским гражданством Сергей Полунин объявил о том, что уже видит потепление в отношениях между РФ и нашей страной, из-за чего решил "проситься домой". Артист с татухой Путина надеется, что Владимир Зеленский поможет ему приехать в Украину.

В комментарии изданию "Крым.Реалии" танцовщик заявил о том, что хочет вернуться в Украину, но ранее ничего для этого не делал. Теперь же Полунин обратился к Зеленскому с просьбой.

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- Не обращался еще ни к кому. Но надеюсь на ближайшее налаживание отношений между Россией и Украиной. Энергетически я чувствую, что Зеленский – хороший человек, у него хорошая энергетика, поэтому, не знаю, может, поможет мне вернуться. Может, наладится как-то ситуация, – заявил пропагандирующий российскую агрессию пособник Кремля.

О том, что Полунину могут запретить въезд в Украину раньше говорил его отец, отметивший, что танцовщик отправился в Крым в нарушении законов, после чего попал в базу "Миротворца".

Теперь же, как выяснили журналисты, в СБУ утверждают, что "информация о возможном запрете на въезд в Украину танцовщику Сергею Полунину отсутствует".

Как известно, Полунин был гражданином Украины, но 30 ноябоя прошлого года ему с помпой выдали паспорт страны-оккупанта. Тупого артиста цинично использовали в пропагандистских целях, отдав ему гражданство в обмен на съемки со словами благодарности Путину.

Тогда набивший на грудь рожу террориста №1, а на руку - тризубец, рассказывал о "счастье стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах".

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Россия Владимир Путин война война на Донбассе Крым терроризм артист Новости
Крым.Реалии
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