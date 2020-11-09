Танці з зірками 2020 - кто покинул шоу в 11 выпуске

Сергей Танчинец и Яна Цыбульская - яркая пара покидает Танці з зірками 2020

В воскресенье, 8 ноября, в эфире "1+1" состоялся 11 выпуск шоу "Танці з зірками", в котором участники боролись за выход в четвертьфинал. Кто покинул шоу в 11 эфире - читайте на БЕЗ ТАБУ.

В 11 выпуске участники проекта танцевали со своими родными.

участники продемонстрировали по два танца. В зону риска попали три пары.

За право остаться в шоу боролись Сергей Танчинец и Надежда Мейхер, они исполнили самбу.

По решению судей, проект покинула пара Сергея Танчинца и Яны Цыбульской.

Танцы со звездами 2020 выпуск 11 - смотрите выступление Сергея Танчинца и Яны Цибульской – Медленный вальс:

Таким образом, на проекте остались четыре пары: