Танці з зірками 2020 - кто покинул шоу в 11 выпуске
Сергей Танчинец и Яна Цыбульская - яркая пара покидает Танці з зірками 2020
В воскресенье, 8 ноября, в эфире "1+1" состоялся 11 выпуск шоу "Танці з зірками", в котором участники боролись за выход в четвертьфинал. Кто покинул шоу в 11 эфире - читайте на БЕЗ ТАБУ.
В 11 выпуске участники проекта танцевали со своими родными.
участники продемонстрировали по два танца. В зону риска попали три пары.
За право остаться в шоу боролись Сергей Танчинец и Надежда Мейхер, они исполнили самбу.
По решению судей, проект покинула пара Сергея Танчинца и Яны Цыбульской.
Танцы со звездами 2020 выпуск 11 - смотрите выступление Сергея Танчинца и Яны Цибульской – Медленный вальс:
Таким образом, на проекте остались четыре пары:
- Санта Димопулос и Макс Леонов
- Юлия Санина и Дима Жук
- Недежда Мейхер и Кирилл Васюк
- Сергей Мельник и Аделина Дели
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