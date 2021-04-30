Таджикистан і Киргизстан влаштували маленьку війну на кордоні

Нова гаряча точка на мапі світу

У четвер, 29 квітня, на кордоні Таджикистану і Киргизстану почалась справжня війна з використанням артилерії, мінометів і спецпризначенців. Усі охочі могли споглядати за воєнними діями мало не у форматі онлайн.

В чому причина конфлікту

На кордоні Киргизстану і Таджикистану кілька днів тому загострився територіальний конфлікт в районі водорозподільного пункту «Головний» в верхів'ях річки Ісфара, який обидві країни вважають своїм. Між двома державми регулярно відбуваються прикордонні конфлікти, так як з приблизно 980 кілометрів спільного кордону в процесі делімітації і демаркації описано тільки 580 кілометрів.

24 квітня таджицькі прикордонники затримали двох громадян Киргизстану, звинувативши їх в порушенні кордону (пізніше їх відпустили) - після цього країни обмінялися дипломатичними нотами. 28 квітня прикордонна служба Таджикистану почала встановлювати камери відеоспостереження на стовпах лінії електропередач на спірній ділянці, киргизька сторона зажадала припинити ці роботи, після чого на місце подій з обох сторін почали прибувати місцеві жителі, які стали закидати один одного камінням. Кілька людей отримали поранення.

Обидві країни є членами проросійського воєнного альянсу - ОДКБ, але це не завадило їм розпочати війну одне з одним.

Що відулося

29 квітня між військовослужбовцями двох країн почалися прямі бойові зіткнення. Обидві сторони поклали відповідальність за них один на одного. Обстрілу з таджицької сторони зазнали кілька киргизьких прикордонний. Киргизькі військовослужбовці, в свою чергу, захопили один таджицький пост. В результаті перестрілок, заявила влада Киргизії, загинули три людини, більше 50 постраждали. Таджикистан про втрати серед військовослужбовців не повідомляв. Після початку перестрілок в район конфлікту сторони почали стягувати додаткове озброєння, Киргизстан оголосив про евакуацію жителів довколишніх сіл.

Чи буде мир

Країни спробували врегулювати конфлікт. Глави урядів, які зараз знаходяться в Казані на саміті Євразійського міжурядової ради, вже через кілька годин після початку перестрілок домовилися про які раніше не запланованої двосторонньої зустрічі. Вона проходила без участі преси, за її підсумками сторони випустили заяву, в якому «висловили повну готовність до якнайшвидшого вирішення конфліктної ситуації на кордоні двох республік шляхом переговорів». Міністри закордонних справ Киргизстану і Таджикистану, в свою чергу, домовилися про повне припинення вогню з вечора 29 квітня, але це дуже схоже на дипломатичний хід, ніж на реальне бажання миру.

Нові жертви

У ніч на п'ятницю взаємні обстріли продовжилися, незважаючи на досягнуту напередодні ввечері угоду про припинення вогню і відведення військ. Загинули 13 осіб, у тому числі 12-річна дівчинка. Число постраждалих вже обчислюється сотнями.

У селі Максат горять будинки киргизів. Місцеві жителі евакуйовані в села Маргуни, Дархун і Даргас. Крім цього, в селі Арка підпалили автозаправки і торгові точки, розташовані уздовж дороги.