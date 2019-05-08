Трепещи, Верховна Рада: Вакарчук идет в политику - СМИ

19:30 08 мая,

Святослав Вакарчук идет в политику - СМИ

Узрев колоссальный успех Зеленского, популярный певец Святослав Вакарчук тоже решил попытать счастья в шоу, называемом политикой.

Об этом сообщают Факты.

По данным СМИ, 16 мая пройдет официальная презентация политсилы певца, где он представит свою Команду Ва и собственную программу.

Отметим, что перед президентскими выборами Вакарчук старательно избегал четкого ответа на вопрос о своих политических амбициях. Однако вскоре он заявил, что в политику все же идти не собирается. А теперь вот те на…

Вакарчук-политик выглядит как-то так

Правда, в отличие от Зеленского у певца все же есть политический опыт, и не только в выступлениях на Майдане и фейсбуке. Так, в свое время он избирался в Раду, но особых талантов он там не проявил.

Остается большим вопросом, что же за программу представит Вакарчук? Есть мнение, что он подобно Владимиру Александровичу попытается гнуть нейтральную линию, чтобы отхватить к парламентским выборам электорат по шире. Но не факт, что эта тактика снова сработает.

Как бы то ни было, но у "Слуги народа" появился конкурент. А вот насколько он опасен – покажет время.