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Свіжі санкції: РНБО покарала олігархів на "Ф"

Вчера, 18:44
Фірташ попав - фото 1
Фірташ попав

Рада нацбезпеки та оборони у п'ятницю, 18 червня, продовжила своє улюблене завдання - запроваджувати санкції.

Цього разу під бан попали багатії, чиє прізвіще починається на літеру "Ф".

Таких у списках олігархів, що має РНБО, виявилось двійко.

Це газово-титановий олігарх Дмитро Фірташ, що нині у Австрії чекає на екстрадицію до США, а також Павло Фукс - харківський бізнесмен з московськими зв'язками та репутацією останнього друга Кернеса.

Оголосив новини секретар РНБО Данілов.

"Сьогодні буди введені санкції проти Фірташа", - сказав Данілов і додав, що застосовані максимально можливі санкції проти олігарха. Йому, зі слів Данілова, "прилетіло" за титанові справи.

Проти Павла Фукса також "був введений повний комплект санкцій, які ми можемо застосувати згідно з нашим законодавством".

За словами секретаря РНБО, Фукс, як показали перевірки, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. А саме щодо ситуації, пов'язаної з компанією «Голден Деррік».

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Санкции Дмитрий Фирташ Павел Фукс СНБО Алексей Данилов Новини Украина
БЕЗ ТАБУ
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