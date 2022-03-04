Світ вимагає від Росії негайно припинити геноцид українців

Обстріл ЗАЕС - новий злочин Росії / Енергоатом

Вночі світ сколихнула новина про пожежу на Запорізькій АЕС через обстріли російських загарбників. Україна застерігла міжнародну спільноту про безвідповідальні та варварські дії ворога, які можуть призвести до катастрофічних наслідків для всього людства. Світ вимагає від Росії негайно припинити війну

Військова допомога

▪️Налагоджені логістичні ланцюги безперервного постачання зброї партнерів до Сил Оборони України;

▪️Естонія вже поставила до України військової допомоги на суму 200 мільйонів євро;

▪️Уряд Чехії схвалив передачу Україні додаткової партії зброї та боєприпасів на суму 730 тисяч доларів.

Санкції

Безпрецедентно жорсткі санкції проти РФ посилюються.

▪️Канада посилила економічні санкції проти Росії та Білорусі, запровадивши додаткові обмеження на торгівлю. Росія та Білорусь більше не будуть отримувати переваги (насамперед, низькі тарифи), які Канада пропонує іншим членам Світової організації торгівлі. Це означає збільшення мит до 35%;

▪️США запровадили нові санкції проти представників російської еліти та членів їхніх сімей. Зокрема, під санкції потрапив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Захід максимізує тиск на РФ.

Міжнародна ізоляція

▪️У Росії зростає загроза дефолту;

▪️Британський ритейлер продуктів харчування та одягу Marks & Spencer припинив постачання товарів в Росію ;

▪️Міжнародне рейтингове агентство S&P обвалило кредитний рейтинг Росії до CCC. Це означає, що країна має великі проблеми зі платоспроможністю;

▪️Канадська компанія-постачальник комплектуючих для автомобілів Magna припиняє діяльність у Росії

▪️Новий банк розвитку БРІКС зупиняє нові транзакції у Росії.

Депутінізація світу

▪️Члени Ради держав Балтійського моря ухвалили рішення відсторонити Росію від участі в діяльності організації;

▪️Міжнародна федерація важкої атлетики усунула російських спортсменів від міжнародних змагань.

Гуманітарна допомога

▪️Королева Великої Британії Єлизавета II зробила пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій Британії, щоб допомогти українцям, які змушені залишити домівки через вторгнення Росії;

▪️Актори Ештон Кутчер та Міла Куніс розпочали кампанію зі збору коштів для гуманітарної допомоги постраждалим від дій російських загарбників. Їхня мета - зібрати 30 мільйонів доларів.