Супер Топ-модель по-украински 2020 - выпуск 4 - кто покинул шоу
В понедельник, 9 ноября, на Новом канале состоялась премьера 4 выпуска реалити-шоу Супер Топ-модель по-украински. Выпуск завершился сенсационно - проект покинула всенародная любимица.
Неделя коллабораций в "Супер Топ-модели по-украински" закончилась неожиданным решением экспертов: проект покинула одна из фавориток – Даша Майстренко. Именно она набрала наибольшее количество голосов во время зрительского голосования за участниц Суперсезона. Но это не помогло девушке достойно справиться с испытаниями.
"У меня сложилось впечатление, будто кто-то ее выключил. Каждый раз, глядя на фотографии Даши, я вижу одно и то же лицо. Безусловно, фантастически красивое лицо. Но я не вижу, чтобы она горела и показывала фантастические результаты, — отметила эксперт реалити Соня Плакидюк. — Даже Ира Ротар, которая на голову ниже по модельным достижениям, работает на проекте круче, чем Даша".
Майстренко не смогла показать хорошую работу ни на одном из испытаний недели: была абсолютно безэмоциональной на дефиле против использования натурального меха, не отыграла настроение вечеринки на фотосессии с бокалом и не смогла сосредоточиться на танцевальной связке во время работы с MONATIK’ом. И хотя сама Даша признала, что в Суперсезоне у нее действительно нет рвения к победе, с ее уходом категорически не согласен эксперт Сергей Никитюк.
"Не понимаю, как мы можем попрощаться с Дашей, и при этом остаться, например, с Аминой Досымбаевой или Софи Беридзе. Не вижу у этих девушек вообще никаких перспектив", - отметил эксперт модельного реалити.
Супер Топ-модель по-украински 2020 - смотреть онлайн выпуск 4 - 9.11.2020:
Борьбу за победу в Суперсезоне проекта продолжают десять участниц:
- Арина Любителева
- Марго Верховцева
- Саша Литвин
- Ира Мойсак
- Саша Кугат
- Ира Ротар
- Софи Беридзе
- Амина Досымбаева
- Таня Брык
- Вика Рогальчук.