Супер Топ-модель по-украински 2020 - выпуск 4 - кто покинул шоу

Супер Топ-модель по-украински - выпуск 4 / Новый канал

В понедельник, 9 ноября, на Новом канале состоялась премьера 4 выпуска реалити-шоу Супер Топ-модель по-украински. Выпуск завершился сенсационно - проект покинула всенародная любимица.

Неделя коллабораций в "Супер Топ-модели по-украински" закончилась неожиданным решением экспертов: проект покинула одна из фавориток – Даша Майстренко. Именно она набрала наибольшее количество голосов во время зрительского голосования за участниц Суперсезона. Но это не помогло девушке достойно справиться с испытаниями.

"У меня сложилось впечатление, будто кто-то ее выключил. Каждый раз, глядя на фотографии Даши, я вижу одно и то же лицо. Безусловно, фантастически красивое лицо. Но я не вижу, чтобы она горела и показывала фантастические результаты, — отметила эксперт реалити Соня Плакидюк. — Даже Ира Ротар, которая на голову ниже по модельным достижениям, работает на проекте круче, чем Даша".

Майстренко не смогла показать хорошую работу ни на одном из испытаний недели: была абсолютно безэмоциональной на дефиле против использования натурального меха, не отыграла настроение вечеринки на фотосессии с бокалом и не смогла сосредоточиться на танцевальной связке во время работы с MONATIK’ом. И хотя сама Даша признала, что в Суперсезоне у нее действительно нет рвения к победе, с ее уходом категорически не согласен эксперт Сергей Никитюк.

Даша Майстренко вылетела в 4 выпуске шоу Супер Топ-модель по-украински

"Не понимаю, как мы можем попрощаться с Дашей, и при этом остаться, например, с Аминой Досымбаевой или Софи Беридзе. Не вижу у этих девушек вообще никаких перспектив", - отметил эксперт модельного реалити.

Супер Топ-модель по-украински 2020 - смотреть онлайн выпуск 4 - 9.11.2020:

Борьбу за победу в Суперсезоне проекта продолжают десять участниц: